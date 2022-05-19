5 دقائق تصفيق لأبطال فيلم Top Gun: Maverick عقب عرضه في مهرجان كان

تلقى أبطال وصناع فيلم توم كروز الجديد Top Gun: Maverick تحية وتصفيق كبيرة امتدت لـ 5 دقائق، عقب عرضه ضمن فعاليات مهرجان كان السينمائي الدولي أمس.

حظي فيلم Top Gun: Maverick بحفاوة بالغة من جمهور مهرجان كان، وذلك بعد تسليم بطله توم كروز السعفة الذهبية التي لم يكن معلنا عنها من قبل.

واحتفت فرنسا بوجود أبطال Top Gun: Maverick على السجادة الحمراء لمهرجان كان، واستقبلوهم بطائرات مقاتلة تتدفق من خلالها ألوان الأزرق والأبيض والأحمر، أمام الكاميرات.

وقال توم كروز إنه حظي بأمسية رائعة لن ينساها أبدا، لعرض فيلمه لأول مرة بمهرجان كان، بعد مرور 36 عاما على الجزء الأول منه، وتأجيل Top Gun: Maverick لمدة عامين بسبب الوباء.

وقبل ساعات من العرض الأول لفيلم Top Gun: Maverick في مهرجان كان، تحدث توم كروز في ماستر كلاس عن صناعة الأفلام، وبداياته الاحترافية عندما كان في سن 18 عاما.

ومن المقرر أن يعرض فيلم Top Gun: Maverick في لندن بحضور أفراد العائلة الملكية اليوم، ومن المتوقع أن يحقق أعلى افتتاحية في دور العرض العالمية.

وتلقى فيلم توم كروز الجديد Top Gun: Maverick ردود فعل إيجابية وإشادات قوية أثناء عرضه في حدث cinema con المقام حاليا في لاس فيجاس قبل عرضه في مهرجان كان.

كتب النقاد العديد من المراجعات الإيجابية بعد العرض المبكر لفيلم Top Gun: Maverick الذي كان على عكس ما كان يتوقعه الجميع.

تأخر عرض Top Gun: Maverick كثيرا بسب جائحة كورونا، مثل العديد من إنتاجات هوليوود، ولكن مع طرح الفيديو الدعائي له منذ أيام كان مبشرا، ومن المقرر طرحه يوم 27 مايو الجاري في أمريكا الشمالية.