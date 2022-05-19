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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

قبل العالمية.. توم كروز: كنت أحلم بالتمثيل وقيادة الطائرات بعمر 4 سنوات

توم كروز
توم كروز

كشف النجم العالمي توم كروز -على هامش فعاليات الدورة 75 لمهرجان كان السينمائي الدولي، عن الحرف التي عمل بها قبل انطلاقه للعالمية والشهرة. 

وقال توم كروز، انه كان يحلم بالتمثيل وقيادة الطائرات منذ عمر 4 سنوات، لافتا إلى أنه كان طفلا شقيا وهو صغير فكان يتسلق الأشجار، لكنه أيضا كان يكتب القصص. 

وتابع توم كروز، أنه مارس عدد من المهن في صغره للمشاركة العائلية، مثل قص النجيلة، وبيع بطاقات المعايدة في الكريسماس؛ وأن ما يحصل عليه من أجر كان يقتسمه مع عائلته والنصف الأخر كان يذهب به إلى السينما. 

وأوضح توم كروز، أنه كان يكتب أهدافه على الحائط وهو صغير ، لكي يعمل على تحقيق هذه الأهداف. 

توم كروز يحصل على السعفة الذهبية

منحت إدارة مهرجان كان السينمائي الدولي الممثل توم كروز السعفة الذهبية تكريما لمشواره الفني، وهي جائزة مفاجئة لم يعلن عنها من قبل.

وصل الفنان الكبير  توم كروز إلى مهرجان كان السينمائي بعد غياب حوالي 30 عامًا وسط ترحيب كبير من الحاضرين، وابتسم لعدسات المصورين قبل أن يتم عرض فيلمه Top Gun: Maverick.

يعرض اليوم، فيلم توم كروز الجديد Top Gun: Maverick ضمن فعاليات النسخة 75 من مهرجان كان السينمائي الدولي، قبل طرحه رسميا في دور العرض للاحتفاء به وبصناعه.

كانت إدارة مهرجان قد أعدت استقبالا واحتفاء خاصا بتوم كروز وفريق فيلم Top Gun: Maverick بعد العرض الاستثنائي له في قصر باليه، الذي يحضره رئيس المهرجان تيري فريمو، لكن الاحتفال لن تم.

والسبب في ذلك هو سفر توم كروز إلى لندن عقب عرض Top Gun: Maverick مباشرة، لحضور احتفالات تتويج الملكة إليزابيث باليوبيل البلاتيني، ودعوته للظهور مع الأمير ويليام وكيت ميدلتون على السجادة الحمراء ليلة الخميس.

يقام العرض الأول لفيلم Top Gun: Maverick في المملكة المتحدة، في ليستر سكوير بلندن بحضور أفراد العائلة الملكية جنبا إلى جنب مع توم كروز، بعدما كان من بين المضيفين لحدث تلفزيوني كبير في قلعة وندسور أمس الأحد للاحتفال بمرور 70 عاما على تولي الملكة العرش.

وتلقى فيلم توم كروز الجديد Top Gun: Maverick ردود فعل إيجابية وإشادات قوية أثناء عرضه في حدث cinema con المقام حاليا في لاس فيجاس قبل عرضه في مهرجان كان.

كتب النقاد العديد من المراجعات الإيجابية بعد العرض المبكر لفيلم Top Gun: Maverick الذي كان على عكس ما كان يتوقعه الجميع.

تأخر عرض Top Gun: Maverick كثيرا بسب جائحة كورونا، مثل العديد من إنتاجات هوليوود، ولكن مع طرح الفيديو الدعائي له منذ أيام كان مبشرا.

سيصدر فيلم Top Gun: Maverick يوم 27 مايو الجاري في أمريكا الشمالية، لكنه سيحصل على عرضه الخاص ضمن فعاليات مهرجان كان ومن المتوقع حضور أبطاله لفعاليات الحدث الفني الهام. 

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