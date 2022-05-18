اليوم.. عرض فيلم توم كروز Top Gun: Maverick ضمن فعاليات مهرجان كان

يعرض اليوم، فيلم توم كروز الجديد Top Gun: Maverick ضمن فعاليات النسخة 75 من مهرجان كان السينمائي الدولي، قبل طرحه رسميا في دور العرض للاحتفاء به وبصناعه.

ومن المقرر أن يحضر توم كروز العرض الخاص لفيلمه Top Gun: Maverick في مهرجان كان لكنه لن يتمكن من حضور الحفل الذي كان مقررا إقامته فيما بعد.

كانت إدارة مهرجان كان تعد استقبالا واحتفاء خاصا بتوم كروز وفريق فيلم Top Gun: Maverick بعد العرض الاستثنائي له في قصر باليه، الذي يحضره رئيس المهرجان تيري فريمو، لكن الاحتفال لن تم.

والسبب في ذلك هو سفر توم كروز إلى لندن عقب عرض Top Gun: Maverick مباشرة، لحضور احتفالات تتويج الملكة إليزابيث باليوبيل البلاتيني، ودعوته للظهور مع الأمير ويليام وكيت ميدلتون على السجادة الحمراء ليلة الخميس.

يقام العرض الأول لفيلم Top Gun: Maverick في المملكة المتحدة، في ليستر سكوير بلندن بحضور أفراد العائلة الملكية جنبا إلى جنب مع توم كروز، بعدما كان من بين المضيفين لحدث تلفزيوني كبير في قلعة وندسور أمس الأحد للاحتفال بمرور 70 عاما على تولي الملكة العرش.

وتلقى فيلم توم كروز الجديد Top Gun: Maverick ردود فعل إيجابية وإشادات قوية أثناء عرضه في حدث cinema con المقام حاليا في لاس فيجاس قبل عرضه في مهرجان كان.

كتب النقاد العديد من المراجعات الإيجابية بعد العرض المبكر لفيلم Top Gun: Maverick الذي كان على عكس ما كان يتوقعه الجميع.

تأخر عرض Top Gun: Maverick كثيرا بسب جائحة كورونا، مثل العديد من إنتاجات هوليوود، ولكن مع طرح الفيديو الدعائي له منذ أيام كان مبشرا.

سيصدر فيلم Top Gun: Maverick يوم 27 مايو الجاري في أمريكا الشمالية، لكنه سيحصل على عرضه الخاص ضمن فعاليات مهرجان كان ومن المتوقع حضور أبطاله لفعاليات الحدث الفني الهام.