عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

اليوم.. عرض فيلم توم كروز Top Gun: Maverick ضمن فعاليات مهرجان كان

فيلم توم كروز
فيلم توم كروز

يعرض اليوم، فيلم توم كروز الجديد Top Gun: Maverick ضمن فعاليات النسخة 75 من مهرجان كان السينمائي الدولي، قبل طرحه رسميا في دور العرض للاحتفاء به وبصناعه. 

ومن المقرر أن يحضر توم كروز العرض الخاص لفيلمه Top Gun: Maverick في مهرجان كان لكنه لن يتمكن من حضور الحفل الذي كان مقررا إقامته فيما بعد. 

كانت إدارة مهرجان كان تعد استقبالا واحتفاء خاصا بتوم كروز وفريق فيلم Top Gun: Maverick بعد العرض الاستثنائي له في قصر باليه، الذي يحضره رئيس المهرجان تيري فريمو، لكن الاحتفال لن تم. 

والسبب في ذلك هو سفر توم كروز إلى لندن عقب عرض Top Gun: Maverick مباشرة، لحضور احتفالات تتويج الملكة إليزابيث باليوبيل البلاتيني، ودعوته للظهور مع الأمير ويليام وكيت ميدلتون على السجادة الحمراء ليلة الخميس. 

يقام العرض الأول لفيلم Top Gun: Maverick في المملكة المتحدة، في ليستر سكوير بلندن بحضور أفراد العائلة الملكية جنبا إلى جنب مع توم كروز، بعدما كان من بين المضيفين لحدث تلفزيوني كبير في قلعة وندسور أمس الأحد للاحتفال بمرور 70 عاما على تولي الملكة العرش.

وتلقى فيلم توم كروز الجديد Top Gun: Maverick ردود فعل إيجابية وإشادات قوية أثناء عرضه في حدث cinema con المقام حاليا في لاس فيجاس قبل عرضه في مهرجان كان.

كتب النقاد العديد من المراجعات الإيجابية بعد العرض المبكر لفيلم Top Gun: Maverick الذي كان على عكس ما كان يتوقعه الجميع.

تأخر عرض Top Gun: Maverick كثيرا بسب جائحة كورونا، مثل العديد من إنتاجات هوليوود، ولكن مع طرح الفيديو الدعائي له منذ أيام كان مبشرا.

سيصدر فيلم Top Gun: Maverick يوم 27 مايو الجاري في أمريكا الشمالية، لكنه سيحصل على عرضه الخاص ضمن فعاليات مهرجان كان ومن المتوقع حضور أبطاله لفعاليات الحدث الفني الهام. 

Top Gun Top Gun Maverick توم كروز مهرجان كان Arts Entertainment

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء 18-5-2022

التلفيات تصل لـ مليون جنيه.. مساعد الإسكان يكشف تفاصيل تخريب ممشى أهل مصر

وزير التموين لـ صدى البلد: المواطن لو مسجلش رقم تليفونه مش هنستبعده

مرتضى منصور: الزمالك خسران من طلائع الجيش قبل ما يدخل المباراة أصلاً

أثناء بث مباشر لحلقة طهي.. امرأة تحرق مطبخها بالكامل| شاهد

اعتبارا من الخميس.. البنك المركزي يكشف مصير سعر الفائدة

قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا.. زوجة موسيماني تستعد للإعلان عن مفاجأة مدوية

سعر الذهب اليوم 17- 5- 2022

ترشيحاتنا

بعثة سلة الزمالك تصل رواندا استعدادًا للمشاركة في بطولة أفريقيا

موعد مباراة الأهلي والبنك والقنوات الناقلة بالدوري

عبد الغفار: التغطية الصحية الشاملة أولوية قصوى لمصر

مفتي الجمهورية من لندن: مصر ما زالت صامدة في حربها على الإرهاب

شوبير لـ الأهلي:قرار إقامة نهائي دوري أبطال أفريقيا في المغرب لن يتغير

جانتس يتوجه لأمريكا لبحث ملف إيران وأوكرانيا.. وجيش إسرائيل يستعد لضرب إيران

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رعب جماهير ليفربول من غياب صلاح.. هل يستعيد لياقته قبل مباراة ريال مدريد؟

اعتذار وبكاء.. هل تفلح محاولات حسن شاكوش في إقناع هاني شاكر بالعودة للغناء؟

جوليان مور وأغاث روسيل وإيفا لونجوريا على السجادة الحمراء لحفل افتتاح كان

ريد كاربت مهرجان كان قبل لحظات من حفل افتتاح النسخة 75.. صور

فيديو

تفاصيل تصادم أتوبيس و7 سيارات ملاكي على محور 26 يوليو.. فيديو جراف

تفاصيل القبض على مستريحة الغردقة .. فيديو جراف

شقيقان ينهيان حياة شاب في وسط الشارع ويثيران الذعر بقويسنا |فيديوجراف

زوجتي تخجل منه.. يحيى الفخراني يطالب بحظر البوركيني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

الحوار الوطني

عبدالمعطى أحمد

العمل نقمة أم نعمة؟

د.هادي التونسي

البحر وأنا

أحمد آل علي

الدولة المصرية.. اقتصاد صامد ونهج واعٍ

عبدالمعطى أحمد

صلاح منتصر كما عرفته

المستشار أسـامة الصعيدي

الإرهاب والوجه القبيح للسوشيال ميديا

إلهام أبو الفتح

المستريح الذي أرهق الجميع

كريمة أبو العينين

الدين لمين ومفاتيح الجنة مع مين

اﻟﻤﺰﻳﺪ