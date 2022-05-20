في الذكرى الأولى لوفاته.. دنيا سمير غانم عن والدها: العالم كله هيفضل فاكرك

حرصت الفنانة دنيا سمير غانم على إحياء الذكرى الأولى لوفاة والدها الفنان الراحل، بعد إصابته بمضاعفات نتيجة فيروس كورونا، وهو نفس المرض الذي فقدنا بسببه والدتها الفنانة دلال عبد العزيز.

ونشرت دنيا سمير غانم صورة والدها الراحل عبر حسابها على تطبيق انستجرام، وعلقت عليها قائلة:" بابي حبيبي انت في كل لحظة معايا، بحبك أوي يا أجمل و أعظم أب و فنان في الكون، ربنا يرحمك يا رب و يسعدك و يدخلك فسيح جناته .. العالم كله هيفضل فاكرك و هيفضل فاكر موهبتك العظيمة اللي مفيش زيها يا مصدر سعادتنا في حضورك و في غيابك".

وتنطلق اليوم الدورة السبعين لمهرجان المركز الكاثوليكي للسينما وتشهد تلك الدورة عدد من التفاصيل والمتغيرات التي لم تتواجد في السنوات السابقة.

ويشهد حفل الافتتاح تكريم خاص لاسم الفنانين الراحلين سمير غانم ودلال عبد العزيز خلال حفل افتتاح المهرجان والمقرر إقامته يوم الجمعة 20 مايو 2022، على أن تتسلم هذا التكريم ابنتيهما الفنانة دنيا سمير غانم، كما تكريم الفنانة سميرة أحمد.

اختارت اللجنة العُليا لمهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما برئاسة الأب بطرس دانيال وعضوية مجدي سامي، وميشيل ماهر، المطربة غادة رجب لإحياء حفل افتتاح المهرجان.

ومن المنتظر أن تقوم غادة رجب خلال الحفل بإهداء أحدث أغنياتها لأعرق مهرجان سينمائي في مصر والوطن العربي.

سيتم هذا العام عودة عروض الأفلام لجمهور المهرجان بعد توقف العام الماضي بسبب جائحة كورونا.