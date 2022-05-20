بعد مهرجان كان .. توم كروز يحتفل بعرض فيلمه الجديد مع العائلة الملكية في لندن

احتفى الممثل الأمريكي الشهير توم كروز بعرض فيلمه الجديد Top Gun: Maverick في حدث خاص واستثنائي، في لندن، بحضور أفراد العائلة الملكية، الأمير ويليام وزوجته كيت ميدلتون.

توم كروز وكيت ميدلتون

وظهر توم كروز بأناقة بالغة إلى جانب الأمير ويليام وكيت ميدلتون، والتقطا جميعا الصور على السجادة الحمراء للعرض الخاص الذي أقيم ليستر سيتي سكوير بلندن.

جاء ذلك عقب ساعات من عرض الفيلم في مهرجان كان السينمائي الدولي، وحصول توم كروز على السعفة الذهبية تقديرا لمسيرته الفنية.

العائلة الملكية مع أبطال الفيلم

وتحدث توم كروز مع الكاميرات أثناء العرض الخاص، وقال إنها رغب في صناعة الأفلام منذ كان طفلا صغيرا، وأراد السفر وتعلم الطيران وكان دائما فضوليا حول معرفة الأشخاص والجلوس معهم والحديث عن أمور مختلفة والعيش في عالمهم.

تلقى أبطال وصناع فيلم توم كروز الجديد Top Gun: Maverick تحية وتصفيق كبيرة امتدت لـ 5 دقائق، عقب عرضه ضمن فعاليات مهرجان كان السينمائي الدولي .

توم كروز

واحتفت فرنسا بوجود أبطال Top Gun: Maverick على السجادة الحمراء لمهرجان كان، واستقبلوهم بطائرات مقاتلة تتدفق من خلالها ألوان الأزرق والأبيض والأحمر، أمام الكاميرات.

وقال توم كروز إنه حظي بأمسية رائعة لن ينساها أبدا، لعرض فيلمه لأول مرة بمهرجان كان، بعد مرور 36 عاما على الجزء الأول منه، وتأجيل Top Gun: Maverick لمدة عامين بسبب الوباء.

الأمير ويليام وزوجته

وقبل ساعات من العرض الأول لفيلم Top Gun: Maverick في مهرجان كان، تحدث توم كروز في ماستر كلاس عن صناعة الأفلام، وبداياته الاحترافية عندما كان في سن 18 عاما.

وتلقى فيلم توم كروز الجديد Top Gun: Maverick ردود فعل إيجابية وإشادات قوية أثناء عرضه في حدث cinema con الذي أقيم سابقا في في لاس فيجاس قبل عرضه في مهرجان كان.

كيت ميدلتون

كتب النقاد العديد من المراجعات الإيجابية بعد العرض المبكر لفيلم Top Gun: Maverick الذي كان على عكس ما كان يتوقعه الجميع.