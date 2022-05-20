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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لا نهتم بـ آرائه .. أحمد مرتضى يعلق على هجوم ميدو ضد مجلس الزمالك

صدى البلد

أكد أحمد مرتضى، عضو مجلس ادارة نادي الزمالك، أن تصريحات أحمد حسام "ميدو، والتى هاجم فيها المجلس بسبب نقل المباريات من استاد القاهرة ليست لها قيمة.

وقال أحمد مرتضى فى تصريحاته لبرنامج "البريمو" المذاع على قناة "تن": "ميدو واحد من الجمهور ولا نهتم برأيه على الاطلاق ومجلس الادارة له الحق فى اتخاذ القرارات دون التأثر بالجماهير".

 

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الأولمبية تهنىء الزمالك بالحصول على كأس الكؤوس الأفريقية لكرة اليد وتتمنى التوفيق للأهلي

يتقدم مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب بالتهنئة لنادي الزمالك بعد الحصول على لقب بطولة كأس الكؤوس الأفريقية لكرة اليد المقامة في النيجر بعد الفوز في المباراة النهائية على النادي الأهلي بنتيجة 29-28. 


ويؤكد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية أن تواجد طرفي المباراة النهائية لبطولة كأس الكؤوس الأفريقية لكرة اليد من مصر يؤكد تفوق كرة اليد المصرية على مستوى القارة الأفريقية ، مشيدا بأداء الفريقان الذي قدما أداء مشرف يليق باسم ومكانة مصر والروح الرياضية المميزة التي ظهر عليها الفريقان خلال المباراة. 


ويشيد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية بأداء النادي الأهلي الذي قدم أداء مميز ولم يحالفه التوفيق في المباراة. 


ويعرب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية عن خالص التمنيات لجميع الفرق المصرية بإستمرار النجاحات والتفوق في جميع المشاركات والبطولات العربية والافريقية الدولية.

ادارة نادي الزمالك الزمالك احمد حسام ميدو رئيس الزمالك اللجنة الاولمبية احمد مرتضي اللجنة الاولمبية المصرية

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