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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موعد مباراة يوفنتوس ولاتسيو بالدوري الإيطالي

صدى البلد

تتجه أنظار عشاق ومحبو الكرة الأوروبية لمتابعه  المباراة القوية والمقرر إنطلاقها مساء اليوم الإثنين والتي تجمع بين فريقي يوفنتوس ونظيره لاتسيو في إطار منافسات الجولة 37 في مسابقة الدوري الإيطالي والتي تقام علي ملعب أليانز معقل السيدة العجوز.

موعد مباراة يوفنتوس و لاتسيو بالدوري الإيطالي

من المقرر أن تنطلق مباراة يوفنتوس و لاتسيو  في الدوري الإيطالي في تمام الساعة 8:45 بتوقيت القاهرة و في تمام الساعة 9:45 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية.

 

وتذاع مباراة يوفينتوس ولاتسيو عبر قنوات بي ان سبورتس وسط تحليل مجموعه من نجوم الكرة العالمية 

 

ومن المتوقع أن يدخل المدرب الإيطالي ماسيميليانو أليجري، المدير الفني لفريق يوفنتوس مباراة فريقه أمام فريق لاتسيو في الدوري الإيطالي، بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى: تشيزني.

في خط الدفاع: كوادرادو، بونوتشي، روجاني، دي شيليو.

في خط الوسط: رابيو، ميلو، ميريتتي، زكريا.

في خط الهجوم: فلاهوفيتش، موراتا.

 

موقف يوفنتوس ولاتسيو في جدول ترتيب الدوري الإيطالي
 

يحتل  فريق يوفنتوس  المركز الرابع من ترتيب جدول منافسات الدوري الإيطالي برصيد 69 نقطة.

بينما يتواجد فريق لاتسيو في المركز الخامس من ترتيب جدول منافسات الدوري الإيطالي، برصيد 62 نقطة.

يوفنتوس المملكة العربية السعودية الدوري بي إن سبورت الدوري الايطالي

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