باركوله أغنية جديدة لـ جواهر

تستعد المطربة جواهر، للعودة على الساحة الغنائية بأغنيتها الجديدة “باركوله” التي سوف تطرحها على القناه الرسمية عبر يوتيوب.

الأغنية من كلمات عنتر هلال، وألحان حسن دنيا، وتوزيع إسلام ساسو، إشراف حمادة أباصيرى، وإخراج أحمد نور، وإنتاج طارق عبد الله، وتستعد لـ تصوير ديو غنائي مع المطرب الأسوانى محمود شرقاوى بعنوان"5 كلمات".

“5 كلمات ” كلمات سيد الأسوانى، وألحان شرقاوى، وتوزيع كريم عادل.

يذكر أن رد الفنان محمد أنور؛ على انتقادات قيامه بالتنمر على الفنانة جواهر خلال ظهوره في برومو برنامج رامز جلال.

وقال محمد أنور لـ صدى البلد: "أنا بهرج مش قصدي حاجه بالعكس بحب جواهر جدا ".

وأضاف: "بس الفكرة عشان الشعر كيرلي فكان الشبه قريب علشان كنا لابسين باروكة ومخططين وشي فتحس اني شكلي قالب علي جواهر".

واختتم: "أنا مش بتريق عليها بالعكس أنا فعلا ناس كتير فعلا قالولي إني شبه نشوي مصطفي كمان والله".