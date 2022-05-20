عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

كان ليا الشرف اني اشتغلت معاك .. منة فضالي تنعى سمير صبري

صدى البلد

نعت الفنانة منة فضالى ، الفنان سمير صبري ، الذى توفي عن عمر ناهز الـ 86 عاما خلال الساعات القليلة الماضية.

 

وكتبت منة فضالى “لا حول ولا قوه الا بالله الاستاذ العظيم النجم سمير صبري في ذمه الله استاذي سمير صبري كان ليا الشرف اني اشتغلت معاك ووقفت قدامك مش حنسي ابدا وقوفك جنبي في بداياتي حتوحشني اوي اوي يا ابو سمره وحيوحشني الكلام معاك ربنا يرحمك برحمتو #البقاءلله ”.

 

توفي الفنان سمير صبري، عن عمر ناهز الـ 86 عاما خلال الساعات القليلة الماضية.

 

وأعلن الخبر عدد من النجوم منهم الفنان مصطفى درويش، حيث نشر صورة من خلال حسابه الرسمي على “الفيسبوك” وعلق عليها قائلاً: “البقاء لله وحده الأستاذ سمير صبري في ذمة الله، الله يرحمه”.

مصطفى درويش الفنان مصطفى درويش الفنانة منه فضالى سمير صبري فيسبوك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

استخراج موبايل من بطن شاب بمستشفى بنها الجامعي.. صور

وفاة الفنان الكبير سمير صبري عن عمر يناهز 86 عامًا

البنك المركزي يرفع أسعار الفائدة 2% للمرة الثانية على التوالي

حفل جماعي للرذيلة.. أم تقتل طفلتها بعد رؤيتها في أوضاع مخلة بالدقهلية

تعرف على شهادات الادخار في 4 بنوك بعد رفع سعر الفائدة

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة 20-5-2022| شاهد

عضو القومي للأجور : دراسة لتحريك الحد الأدنى كل فترة | فيديو

أول مكاسب في 5 أسابيع.. ارتفاع أسعار الذهب

ترشيحاتنا

خطيب الأوقاف: الإسلام حث على الزراعة حتى عند انتهاء الأجل.. فيديو

ينتظر المسيح الدجال جفافها.. أسرار غامضة ومثيرة عن بحيرة طبريّا

سقوط سيدة تتزعم تشكيل عصابي لسرقة قائدي السيارات بالجيزة

فقد أمواله بسبب علاجه لعام ونصف.. معاناة سمير صبري مع المرض.. فيديو

أشرف زكي ينعى سمير صبري: وداعا أيها الفنان العملاق.. شاهد

رجال الشرطة يواصلون المشاركة في حملات التبرع بالدم .. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وفاة سمير صبري.. حكاية خداعه لعبد الحليم حافظ.. وظهوره بأغنية بحلم بيك

هل قتلها زوجها أم انتحرت؟.. القصة الكاملة لمصرع فنانة هندية شهيرة

بعد مهرجان كان .. توم كروز يحتفل بعرض فيلمه الجديد مع العائلة الملكية في لندن

الأصفر والفوشيا يسيطران على ريد كاربت مهرجان كان.. شاهد أجمل الإطلالات

فيديو

منهم محترف مصري| أشهر 5 لاعبين رفضوا دعم المثليين.. فيديو جراف

وفاة سمير صبري.. حكاية خداعه لعبد الحليم حافظ.. وظهوره بأغنية بحلم بيك

تفاصيل توهج الشمس وسر البقعة AR3014 .. فيديو جراف

أول ظهور بمفردهما.. حقيقة ارتباط طارق العريان ونيكول سعفان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

الزعيم

غادة جابر

مصر السلام

جاسم مرزوق بودي

تعميم النموذج اللبناني

احمد النومى

جاموسة في النيل

نهال علام

الحوار الوطني

عبدالمعطى أحمد

العمل نقمة أم نعمة؟

د.هادي التونسي

البحر وأنا

أحمد آل علي

الدولة المصرية.. اقتصاد صامد ونهج واعٍ

اﻟﻤﺰﻳﺪ