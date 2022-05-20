كان ليا الشرف اني اشتغلت معاك .. منة فضالي تنعى سمير صبري

نعت الفنانة منة فضالى ، الفنان سمير صبري ، الذى توفي عن عمر ناهز الـ 86 عاما خلال الساعات القليلة الماضية.

وكتبت منة فضالى “لا حول ولا قوه الا بالله الاستاذ العظيم النجم سمير صبري في ذمه الله استاذي سمير صبري كان ليا الشرف اني اشتغلت معاك ووقفت قدامك مش حنسي ابدا وقوفك جنبي في بداياتي حتوحشني اوي اوي يا ابو سمره وحيوحشني الكلام معاك ربنا يرحمك برحمتو #البقاءلله ”.

توفي الفنان سمير صبري، عن عمر ناهز الـ 86 عاما خلال الساعات القليلة الماضية.

وأعلن الخبر عدد من النجوم منهم الفنان مصطفى درويش، حيث نشر صورة من خلال حسابه الرسمي على “الفيسبوك” وعلق عليها قائلاً: “البقاء لله وحده الأستاذ سمير صبري في ذمة الله، الله يرحمه”.