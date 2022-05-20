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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فقد أمواله بسبب علاجه لعام ونصف.. معاناة سمير صبري مع المرض.. فيديو

سمير صبري
سمير صبري

كشف الفنان سمير صبري قبل رحيله انه فقد الجزء الأكبر من أمواله بسبب مرضه طوال السنوات الماضية .


وقال سمير صبري خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “90 دقيقة” المذاع على قناة “المحور” قبل رحيله بأسابيع: إلى أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بنقله إلى أحد مستشفيات القوات المسلحة أثلج صدره وساهم في رفع حالته المعنوية.

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وأشار سمير صبري  إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه برعايته صحيًّا دون أن يتكلف أي أعباء مالية، مؤكدًا أنه يتلقى عناية صحية لم يرها في حياته من خلال توافر أعظم الأطباء الذين يباشرون حالته كل 10 دقائق.

وتابع سمير صبري: "بقالي سنة ونص بتعالج على حسابي لحد لما اللي ورايا واللي قدامي راح، ودعم الرئيس السيسي لي صحيًّا جاء في وقته وأنقذني".


وأضاف: "اهتمام الرئيس السيسي بصحة المواطن البسيط يعني الكثير لنا وهذا هو رئيس مصر اللي كنا محتاجينه من زمان".


وفاة سمير صبري :

توفى منذ قليل الفنان الكبير سمير صبري داخل أحد فنادق القاهرة، وجار إبلاغ أسرته، وجاءت وفاته بعد صراع مع مرض القلب.

ورقد الفنان الكبير سمير صبري داخل أحد مستشفيات منطقة المهندسين خلال منتصف فبراير الماضى، حيث أكد المقربون منه أنه يعاني من مشكلة فى الصمام "الميترالي"، وأجرى وقتها قسطرة في القلب.

وكان آخر للفنان الكبير سمير صبري في مسلسل "فلانتينو" مع الزعيم عادل إمام، والذي عرض خلال موسم دراما رمضان قبل الماضي، كما شارك خلال الأعوام القليلة الماضية.

ولد سمير صبري في 27 ديسمبر عام 1936، عمل في بداياته مذيعا في الإذاعة الإنجليزية ثم اتجه إلى التمثيل والغناء. له العديد من الأفلام المصرية التي قام بتمثيلها منذ بداية مسيرته الفنية في الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي. مثّل عدداً من أفلامه مع الفنان عادل إمام كفيلم البحث عن فضيحة من بطولة ميرفت أمين، ومن مسلسلاته حضرة المتهم أبي الذي تم إنتاجه عام 2006 وكذلك قضية رأي عام بطولة يسرا ولقاء الخميسي.

سمير صبري فقد أمواله فقد أمواله بسبب علاجه لعام ونصف وفاة سمير صبري الفنان الكبير سمير صبري

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