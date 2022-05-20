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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

لم يندم على عمل قدمه..

وفاة سمير صبري.. يكشف حقيقة زواج عبد الحليم من سعاد حسني

سمير صبري
سمير صبري

توفي الفنان سمير صبري، عن عمر ناهز الـ 86 عاما خلال الساعات القليلة الماضية.

 

وكان لنا لقاء مع الراحل على هامش فعاليات مهرجان الأقصر للسينما الافريقية في دورته العاشرة والتي شهدت تكريمه.

وتحدث الفنان سمير صبري وقتها عن تعجبه من اعتراض البعض على وجود الفنانة هند صبري بموكب المومياوات.

 

وقال سمير صبري، فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد، إن مصر محتضنة لكل نجوم العالم، وهند تقدم مجهودا محترما لمصر فلمَ نعترض عليها، وأكد أن هند ممثلة متميزة وقدمت أعمالا رائعة وأهلا بها في مصر.

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كما تحدث عن السندريلا وعبد الحليم وقال ":إن السندريلا كانت ملهمة عبد الحليم حافظ الوحيدة فى أغلب اعماله الغنائية".

 

وأضاف سمير صبرى :" أن عبد الحليم لم يخبره بزواجه من السندريلا ولم ير أى وثيقة زواج له على عكس رؤيته لوثيقة زواج لـ أم كلثوم من أحد الأشخاص، التى استمرت لمدة 10 أيام فقط ".

 

وأكد انه لم يندم على أي عمل قدمه طوال مشواره الفني، مؤكدا انه حتى الأعمال الضعيفة استفاد منها فنيا، وزادت من خبراته التي جعلته يصنع اعمالا جيدة. 

هند صبري عبد الحليم حافظ سعاد حسني منة فضالي مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية

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