ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات بالاكراه بالشرقية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة أبوحماد بمديرية أمن الشرقية من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة المركز، أنه حال سيره بسيارته الملاكي بدائرة المركز إعترض طريقه 3 أشخاص مجهولين، يستقلون سيارة ملاكى بدون لوحات وقام اثنين منهم بالترجل من السيارة وبحوزة أحدهما سلاح نارى وقاما بتهديده والإستيلاء على سيارته وهاتفه المحمول ولاذوا بالهرب.

تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية أسفرت جهوده عن أن وراء إرتكاب الواقعة تشكيل عصابى تخصص فـى إرتكاب وقائع سرقات السيارات بالإكراه ضم (عدد 4 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية" - مقيمين بمحافظة الشرقية).

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم.. وبحوزتهم (2 بندقية آلية- وخزينة بها عدد من الطلقات لذات العيار - الهاتف المحمول المستولى عليه).

وبمواجهتهم إعترافوا بإرتكابهم الواقعة و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.