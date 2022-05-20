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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات بالاكراه بالشرقية

قوات الشرطة
قوات الشرطة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة أبوحماد بمديرية أمن الشرقية من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة المركز، أنه حال سيره بسيارته الملاكي بدائرة المركز إعترض طريقه 3 أشخاص مجهولين، يستقلون سيارة ملاكى بدون لوحات وقام اثنين منهم بالترجل من السيارة وبحوزة أحدهما سلاح نارى وقاما بتهديده والإستيلاء على سيارته وهاتفه المحمول ولاذوا بالهرب.

تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية أسفرت جهوده عن أن وراء إرتكاب الواقعة تشكيل عصابى تخصص فـى إرتكاب وقائع سرقات السيارات بالإكراه ضم (عدد 4 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية" - مقيمين بمحافظة الشرقية).

 عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم.. وبحوزتهم (2 بندقية آلية- وخزينة بها عدد من الطلقات لذات العيار  - الهاتف المحمول المستولى عليه).

 وبمواجهتهم إعترافوا بإرتكابهم الواقعة و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

محافظة الشرقية وزارة الداخلية تشكيل عصابى السيارات الامن العام سرقة السيارات

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