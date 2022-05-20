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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بشرى لأهالي البحيرة.. تخفيض رسوم العمليات بـ مستشفي بدر المركزي

وكيل مديرية الصحة
وكيل مديرية الصحة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، استمرار العمل بمستشفي بدر البديل بقرية أحمد عرابى، بالتزامن مع استكمال بناء مستشفى بدر المركزى الجديد، والتى تم دفع العمل بها بعد أن كان العمل متوقف بها منذ عام ٢٠١٥ م في اطار الجهود المستمرة والمتواصلة للارتقاء بمستوى الخدمات الطبية والعلاجية بالقطاع الصحي ، وتطوير مستوى الأداء المقدم للمرضي من أهالي البحيرة منخلال تطوير ورفع كفاءة المستشفيات العامة والمركزية بالقرى والمراكز.

ووجه هشام آمنة بضرورة المتابعة اليومية للأعمال الجارية بمستشفي بدر المركزى الجديدة، للوقوف على معدلات ونسب التنفيذ لسرعة استئناف العمل بها نظراً للإحتياج الشديد لأهالي مرکز بدر  والمراكز المجاورة للمستشفی.

وقام هانى جميعه وكيل وزارة الصحة بالبحيرة والدكتور حمودة الجزار وكيل المديرية بتفقد أعمال إنشاء مستشفى بدر الجديد، حيث وجه وكيل الوزاره الانذار المشدد للشركة المنفذة لوجود تَباطُؤ وتقاعس في اعمال الانشاءات، مشددا بسرعة إنهاء الأعمال فيالمستتشفي فى المواعيد المقررة.


 وفى إطار الجهود المبذولة لتقليل المعاناة عن كاهل المواطن البسيط و تحت شعار " المريض البسيط اولا" وجه وكيل الوزارة بتخفيض الرسوم ورسوم العمليات القيصريه لتخفيف المعاناه عن المواطنين البسطاء في المقر المؤقت لمستشفي بدر بما لايتعارض مع اللوائح المنظمة.

وعلي هامش الزيارة تم المرور علي مستشفي النجاح وتم تفقد الاقسام من المعمل والصدلية والحضانات، والاستقبال والطورائ والعيادات، حيث تم التأكيد علي معايير الجودة، وفرق مكافحة العدوى والسلامة والصحة المهنية بجميع المستشفيات، ، وكذا الالتزام بعمل عقود الصيانةلجميع الأجهزة، والتعامل الفوري مع الأعطال.

وزارة الصحة الخدمات الطبية محافظ البحيرة صحة المستشفى صحة البحيرة وكيل وزارة الصحة اللواء هشام آمنه

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