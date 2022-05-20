الكشف وتوفير العلاج لـ1900 مواطن ضمن حياة كريمة ببني سويف

تابع الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، سير العمل فى خطة القوافل الطبية العلاجية التي تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة، وتنفذها مديرية الصحة، والتي تستهدف إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا.

وأشار إلى أن هذه القوافل تأتى ضمن الجهود التى تنفذها الحكومة فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية ضمن المبادرة الرئاسة "حياة كريمة".



حيث تبين من التقرير،الذي أعده الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة،وتضمن الإشارة إلى قيام المديرية بتنفيذ قافلة طبية خلال يومي"الأربعاء والخمييس 18 و19 مايو الجاري "بقرية أطواب مركز الواسطى ،مكونة من 9عيادات في 8تخصصات (الباطنة ،الأطفال ، الجراحة، النساء،الجلدية ، تنظيم الأسرة ،الرمد )وضمن اجراءات وقائية ،حيث تم الكشف على 1895مريض وصرف العلاج لهم بالمجان،112حالة معمل دم،32حالة معمل طفيليات، 10 حالات الأشعةواستصدار 4 قرارات نفقة دولة وتحويل 16حالة للمستشفيات لاستكمال العلاج وفحص 96 حالة موجات فوق صوتية

كما تضمنت القافلة عقد ندوات للتثقيف والتوعبة الصحية حضرها100مواطنا،عن كيفية الوقاية من الأمراض المعدية(الالتهاب الكبدي الفيروسي ،فيروس كورونا ،السعار ،أنفلونزا الطيور، الطفيليات المعوية والبلهارسيا)،الأمراض غير المعدية (الضغط،السكر والسمنة)، أورام الصدر ،تنظيم الأسرة، النظافة الشخصية ونظافة المنزل،التغذية السليمة للسيدة الحامل والطفل وكبار السن،ومتابعة الحمل وعلامات الخطورة)،فيما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ 100 مواطنا

من جهته أشار وكيل الصحة إلى الدعم النوعي الذي تشهده تلك القوافل من الوزارة، والتي ينفذها فريق إشراف القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بقيادة الدكتور محمد خلف عبدالحميد منسـق القوافل العلاجية بالمديرية ومسئول الإمداد الطبي، طه كمال حجاج المسؤول المالى والإداري، عيد فرج مسئول معلومات القوافل، أحمد محمد عجمي مسئول إعداد موقع وتجهيز العيادات بالقوافل