أراضي مسكن| طرح أكثر من 2300 قطعة أرض جديدة بـ18 مدينة.. اعرف الأسعار

تواصل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، جهودها في توفير فرص التملك للمواطنين ضمن مبادراتها المختلفة، حيث أعلنت عن استمرار طرح كراسة الشروط لـ 2333 قطعة أرض سكنية بمستويات الإسكان الثلاثة: الإسكان المتوسط، والإسكان المميز، والأكثر تميزا، وذلك ضمن الطرح السادس لمشروعات "مسكن"، والمستمر حتى 13 نوفمبر 2025.

وكشف الدكتور الحسين حسان، خبير التنمية المحلية، مميزات مبادرة "مسكن"، بمستويات الإسكان الثلاثة: الإسكان المتوسط، والإسكان المميز، والأكثر تميزا.

وأضاف حسان- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن من هذه المميزات:

1. تنوع شرائح الأراضي لتناسب جميع الفئات الاجتماعية (إسكان متوسط – مميز – أكثر تميزا)، بما يحقق العدالة في فرص التملك.

2. تسليم الأراضي كاملة المرافق والخدمات الأساسية (مياه – كهرباء – صرف صحي – طرق ممهدة)، مما يتيح البناء الفوري دون أعباء إضافية.

3. إتاحة الحجز الإلكتروني عبر موقع وزارة الإسكان لتسهيل الإجراءات وضمان الشفافية والمساواة في التخصيص.

4. اختيار مواقع استراتيجية في المدن الجديدة القريبة من فرص العمل والمناطق الحيوية، بما يعزز جودة الحياة.

5. توسيع قاعدة التملك العقاري للمصريين داخل مجتمعات عمرانية مخططة، بدلا من البناء العشوائي.

وأكمل حسان هذه المميزات، والتي جااءت كالتالي:

6. تحفيز حركة الاستثمار المحلي في قطاع المقاولات ومواد البناء من خلال الطلب الحقيقي على التنفيذ الذاتي.

7. توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة في مجالات الإنشاء والتشطيبات والخدمات المرافقة.

8. خفض الضغوط السكانية على المدن القديمة عبر توزيع التنمية جغرافيًا نحو المدن الجديدة.

9. تحقيق رؤية الدولة للتنمية العمرانية المستدامة 2052 التي تستهدف زيادة الرقعة المعمورة إلى 14%.

10. تعزيز الثقة بين المواطن والدولة من خلال آلية حجز شفافة وسهلة وتسعير واقعي يراعي البعد الاجتماعي والاقتصادى

ويتم الحجز عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لمبادرة "مسكن" على الرابط التالي، حيث تتنوع مبالغ جدية الحجز ما بين 25 ألف جنيه وحتى 350 ألف جنيه، تبعا لنوع ومستوى الأراضي المطروحة.

وقد تم إتاحة الأراضي في 18 مدينة جديدة بمختلف المحافظات، لتلبية احتياجات شرائح متنوعة من المواطنين.

أولا: أراضي الإسكان المتوسط – 1331 قطعة في 8 مدن

- مقدم الحجز: 25 ألف جنيه

- المدن والأسعار:

حدائق أكتوبر:

سعر المتر: 4160 جنيهًا

المساحة: 207 أمتار

السعر الإجمالي: من 1.240.000 إلى 1.246.000 جنيه حسب التميز.

أسيوط الجديدة:

سعر المتر: 4170 جنيها

المساحة: 150 مترا

السعر الإجمالي: من 721.000 إلى 990.000 جنيه.

السادات:

سعر المتر: 4230 جنيها

المساحة: 209 أمتار

السعر الإجمالي: من 919.000 إلى 990.000 جنيه.

العاشر من رمضان:

سعر المتر: 5655 جنيها

المساحة: 276 مترا

السعر الإجمالي: من 1.252.000 إلى 1.654.000 جنيه.

المنيا الجديدة:

سعر المتر: 3960 جنيها

المساحة: 150 مترا

السعر الإجمالي: من 697.000 إلى 993.000 جنيه.

برج العرب الجديدة:

سعر المتر: 4485 جنيها

المساحة: 209 أمتار

السعر الإجمالي: من 956.000 إلى 993.000 جنيه.

حدائق أكتوبر (طرح إضافي):

سعر المتر: 4930 جنيها

المساحة: 150 مترا

السعر الإجمالي: من 779.000 إلى 808.000 جنيه.

أسوان الجديدة:

سعر المتر: 3655 جنيهًا

المساحة: 209 أمتار

السعر الإجمالي: من 779.000 إلى 855.000 جنيه.

ثانيا: أراضي الإسكان المميز – 828 قطعة في 9 مدن

مقدم الحجز: 100 ألف جنيه

المدن والأسعار:

- أخميم الجديدة: 2095 جنيها/م² – 397 م² – 989.000 جنيه.

- الصالحية الجديدة: 5070 جنيها/م² – 486 م² – 2.363.000 جنيه.

- الفشن الجديدة: 1970 جنيها/م² – 485 م² – 964.000 جنيه.

- الفيوم الجديدة: 3290 جنيها/م² – 670 م² – 2.601.000 جنيه.

- المنيا الجديدة: 5920 جنيها/م² – 314 م² – 3.685.000 جنيه.

- بدر: 5540 جنيها/م² – 608 م² – 3.878.000 جنيه.

- طيبة الجديدة: 2765 جنيها/م² – 588 م² – 1.755.000 جنيه.

- قنا الجديدة: 5075 جنيها/م² – 360 م² – 1.954.000 جنيه.

- ناصر الجديدة (غرب أسيوط): 3940 جنيها/م² – 523 م² – 2.274.000 جنيه.

ثالثا: أراضي الإسكان الأكثر تميزا – 174 قطعة في 3 مدن

- مقدم الحجز: 350 ألف جنيه

- المدن والأسعار:

العاشر من رمضان:

سعر المتر: 9930 جنيها

المساحة: 518 مترا

السعر الإجمالي: 5.946.000 جنيه (شامل نسبة التميز).

مدينة 6 أكتوبر:

سعر المتر: 11.220 جنيها

المساحة: 911 مترا

السعر الإجمالي: 11.554.000 جنيه (شامل نسبة التميز).

العبور:

سعر المتر: 9620 جنيها

المساحة: 749 مترا

السعر الإجمالي: 8.434.000 جنيه (شامل نسبة التميز).

وسوف نرصد لك أهم الملاحظات التي جاءت كالتالي:

- الحجز يتم إلكترونيا فقط عبر موقع "مسكن".

- التخصيص يتم وفقا لنظام القرعة العلنية الإلكترونية بعد انتهاء فترة الحجز.

- الأسعار قد تختلف تبعا لموقع الأرض ومدى تميزها داخل المدينة.