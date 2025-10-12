رويترز: الإفراج عن الرهائن الأحياء سيبدأ في الصباح الباكر

كشفت وكالة رويترز أن "الرهائن الأحياء سيُسلَّمون صباح غدٍ في عدة نقاط بقطاع غزة".

كما أفادت التقارير أن "حماس ستسلم عددًا من الرهائن القتلى مساء غدٍ".

و أشارت التقارير، نقلاً عن مصدر رفيع في حماس، أن "الحركة انتهت من إحصاء الأسرى الأحياء وتقسيمهم إلى نقاط داخل القطاع، تمهيداً لتسليمهم".

و صرحت أن الوسطاء ما زالوا يعملون على التوصل إلى اتفاق بشأن قائمة الأسرى الفلسطينيين المتوقع إطلاق سراحهم.

و تابعت أن "الطرفين سيجتمعان مع الصليب الأحمر لوضع اللمسات الأخيرة على آلية تسليم الأسرى، وستتم عملية نقل الأسرى عبر ثلاثة مسارات مختلفة في أنحاء غزة".