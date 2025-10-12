قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فى أول زيارة منذ انتخابه مديرا عاما لليونسكو.. وزارة الخارجية تستقبل الدكتور خالد العناني

وزير الخارجية و الدكتور خالد العناني
وزير الخارجية و الدكتور خالد العناني
فرناس حفظي

استقبل الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج يوم الاحد ١٢ أكتوبر، الدكتور خالد العناني مدير عام منظمة اليونسكو المنتخب، في مقر الوزارة بحضور أعضاء السلك الدبلوماسي، وذلك فى اول زيارة له بعد انتخابه فى منصبه الجديد.  

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية أن وزير الخارجية قدم أحر تهانيه للدكتور خالد العناني على انتخابه فى منصبه الجديد كأول مصري وعربي وثاني أفريقي يتولى هذا المنصب الرفيع، متمنياً له التوفيق في مهامه  الجديدة. وقد أشاد وزير الخارجية بالدور البارز الذي اضطلعت به حملة الترشيح بقيادة وزارة الخارجية على مدار ٣٠ شهرا، وشاركت فيها جميع قطاعات الوزارة وسفاراتنا في الخارج، التي لم تدخر جهداً في حشد التأييد للمرشح المصري والذى اسفر عن فوزه بنتيجة ساحقة فى الانتخابات.

واستعرض الوزير عبد العاطى الجهود الحثيثة التي بذلت لحشد الدعم من الدول، وترتيب الجولات الانتخابية الى ٦٥ دولة، وإعداد الجانب الموضوعى للحملة، مؤكدا ان مصر تستحق هذا المنصب الرفيع عن جدارة وأن انتخاب د. خالد العناني يعد احتفاءً بإسهامات مصر والعالمين العربي والأفريقي الثقافية والحضارية والفكرية على مدار آلاف السنين، مُعرباً عن التقدير لكل الدول التي منحت مصر ثقتها وقامت بتأييد المرشح المصرى.

من جانبه، أعرب دكتور خالد العنانى عن عميق امتنانه وتقديره لوزارة الخارجية وأعضاء السلك الدبلوماسي على الجهد العظيم والمخلص الذى بذلوه على مدار عامين ونصف في إدارة الحملة الانتخابية التى تُوجت بهذا الإنجاز التاريخي غير المسبوق، بما يعكس الرصيد والثقل الدولي لمصر في هذا التوقيت الدقيق من تاريخ المنطقة والعالم.

بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة خالد العناني منظمة اليونسكو أعضاء السلك الدبلوماسي السفير تميم خلاف

زراعة الشرقية
البطل
دفعة جديدةمن الكليات العسكرية
جومانا مراد
