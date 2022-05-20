إصابة 13 شخصا في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الزراعي بطوخ

شهد الطريق الزراعى السريع بطوخ حادثا مروعا؛ حيث انقلبت سيارة ميكروباص أمام قرية دندنا دائرة مركز شرطة طوخ بسبب السرعة ما أسفر عن إصابة 13 شخصا وتم نقلهم إلى مستشفى بنها العام وتم تجنيب السيارة على جانب الطريق وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.



تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من غرفة عمليات محافظة القليوبية يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الزراعى السريع امام قرية دندنا دائرة مركز شرطة طوخ ووجود مصابين.



انتقل العميد تامر موسى مأمور مركز شرطة طوخ والمقدم محمد شداد رئيس وحدة مرور طوخ و 3 سيارات اسعاف وتبين ان الحادث وقع امام قرية دندنا بسبب السرعة للسيارة الميكروباص فانقلبت بالركاب.



وأسفر الحادث عن إصابة 13 شخصا وتم نقلهم لمستشفى بنها التعليمى وتم تجنيت السيارة على الجانب الطريق لفتحه امام السيارات وتحرر المحضر اللازم وأخطرت الجهات المختصة للتحقيق.