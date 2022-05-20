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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تويتر يطلق سياسية جديدة لمحاربة المعلومات المضللة.. تفاصيل

تتعارض مع رؤي إيلون
تتعارض مع رؤي إيلون ماسك.. تويتر يطلق سياسية جديدة

أجرى موقع تويتر عددا من القواعد الجديدة لمجابهة المعلومات المضللة وذلك قبل استحواذ الملياردير إيلون ماسك على تويتر وتطبيق سياسته الجديدة والخاصة بتطبيق حرية كاملة للرأى.

بحسب صحيفة الإندبندنت البريطانية فإن السياسية الجديدة التى إقرارها في تويتر لمحاربة المعلومات المضللة قد تتعارض مع الأيديولوجية الخاصة بإيلون ماسك، إلا أن مسئولو تويتر يعتقدون أنها ضرورية في الوقت الحالي لمحاربة الشائعات الخاصة بالغزو الروسي لأوكرانيا وعدد من القضايا الأخرى.

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وقال يويل روث، رئيس قسم السلامة والنزاهة في تويتر، إن الخطوات التى تم اتخاذها للسيطرة على انتشار المعلومات المضللة هي من أجل تقليل الضرر المحتمل، " وبمجرد أن يكون لدينا دليل على أن التغريدات قد تكون مضللة ، لن نقوم بالتضخيم أو التوصية بالمحتوى الذي تغطيه هذه السياسة عبر تويتر".    

وأضاف يويل روث " سنمنح الأولوية لإضافة إشعارات التحذير إلى التغريدات والتغريدات المرئية للغاية من الحسابات البارزة ، مثل حسابات وسائل الإعلام التابعة للدولة ، والحسابات الحكومية الرسمية التي تم التحقق منها."

و يتوقع تويتر أن تغطي هذه القاعدة مجموعة كبيرة من المحتوى ، بما في ذلك التغطية الكاذبة والإبلاغ عن الأحداث ، والادعاءات المضللة حول استخدام القوة ، والادعاءات الكاذبة بارتكاب جرائم حرب أو الفظائع الجماعية ، والمعلومات الكاذبة حول العقوبات والعمليات الإنسانية.


وفي وقت سابق، قال ماسك إن "حرية التعبير هي حجر الأساس لديمقراطية فاعلة ، وتويتر هو ساحة المدينة الرقمية حيث تتم فيه مناقشة الأمور الحيوية لمستقبل البشرية"، كما وعد بجعل الخوارزميات مفتوحة المصدر لزيادة الثقة.

وسيطبق ماسك  الخوارزميات مفتوحة المصدر لزيادة الثقة ، وهزيمة روبوتات البريد العشوائي ، وإلغاء قفل تويتر ومنع الحسابات العشوائية، كما أكد ماسك على أن نظام تويتر الأساسي لا يسمح بحرية الكلام.

تويتر سياسة تويتر الجديدة تطبيق حرية كاملة للرأى إيلون ماسك المعلومات المضللة الغزو الروسي لأوكرانيا انتشار المعلومات المضللة

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