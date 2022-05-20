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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شبه مستحيلة.. حالة وحيدة تقود ليفربول والسيتي إلى مباراة فاصلة لحسم لقب البريميرليج

ليفربول ضد مانشستر
ليفربول ضد مانشستر سيتي

يترقب عشاق كرة القدم العالمية، جولة الحسم في مسابقة الدوري الإنجليزي، الأحد المقبل، لمعرفة الفريق الفائز بلقب البريميرليج بين مانشستر سيتي وليفربول. 

ويتصدر مانشستر سيتي ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 90 نقطة، وبفارق نقطة وحيدة عن ليفربول صاحب المركز الثاني.

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ويلتقي مانشستر سيتي مع أستون فيلا الأحد المقبل في تمام الخامسة مساء، في الجولة الـ 38 والأخيرة من مسابقة الدوري الإنجليزي، بينما يواجه ليفربول أستون فيلا في نفس الترتيب.

سيناريوهات حسم لقب الدوري الإنجليزي:

  • فوز مانشستر سيتي على أستون فيلا، يعني تتويج السيتي باللقب رسيما، بغض النظر عن نتيجة مباراة ليفربول وولفرهامبتون.
  • تعادل أو هزيمة مانشستر سيتي أمام أستون فيلا، مع فوز ليفربول، يتوج الريدز بطلا للمسابقة.
  • في حال هزيمة مانشستر سيتي، مع تعادل ليفربول أمام وولفرهامبتون، سيتم اللجوء إلى قاعدة فارق الأهداف لحسم اللقب، “يتفوق السيتي على ليفربول بـ 6 أهداف”.
  • السيناريو الأخير، وهو لعب مباراة فاصلة حال التساوي في عدد النقاط وفارق الأهداف، ويتطلب هذا السيناريو خسارة السيتي أمام أستون فيلا 6-0، مع تعادل ليفربول مع وولفرهامبتون 5-5.

سيناريو مجنون يطارد ليفربول:

في موسم 2018 - 2019، توج مانشستر سيتي بطلا لمسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 98 نقطة، وبفارق نقطة وحيدة عن ليفربول صاحب المركز الثاني.

فريق ليفربول هو أول فريق في تاريخ البريميرليج يصل للنقطة 97 ولا يتوج باللقب.

نفس السيناريو يطارد ليفربول هذا الموسم، حيث يتبقى جولة واحدة، ويتفوق مانشستر سيتي على الريدز بنقطة واحدة.

ليفربول مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي سيناريوهات حسم لقب الدوري الإنجليزي البريميريج

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