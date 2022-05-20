شركة الريف المصري: استصلاح 950 ألف فدان بمنطقة غرب المنيا

قال اللواء م. أركان حرب عمرو عبد الوهاب، رئيس شركة الريف المصري، إن المشروع القومي لإستصلاح و إستزراع المليون ونصف فدان يعد مشروع يهدف فى الأساس كرؤية عامة لإنشاء مجتمع تنموي مستدام يؤسس على الزراعة.

وأضاف “عبد الوهاب” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الأخبار” المذاع عبر فضائية “دي ام سي”، أن هذا المشروع يتضمن جميع الخدمات واللوجيستيات وكافة المناطق الصناعية، إضافة إلى مجالات أخرى مثل تنمية الثروة الحيوانية والسمكية.

وتابع: “ بالأسبوع الماضي كنا على أراضي منطقة سيوة وأتفقنا مع المنتفعين أنه من ضمن الشرائح المهمة جدا هم شريحة صغار الشباب والمزارعين”، لافتا إلى أنه بمنطقة المهرة تم التعاون مع المراكز العلمية المتخصصة فى زراعة القمح يتحمل الملوحة هناك نظرا لنسبة ملوحتها.

وأشار إلى أنه كان هناك توجيهات من القيادة السياسية بأنه يجب الإنتهاء من كل البنية التحتية، لأنه بدونها خاصة بالاراضي الصحراوية فلن نصل إلى نتائج إيجابية على الأرض، ومن ضمنها الكهرباء، معقبا: “وصلنا لحوالي 950 ألف فدان بمنطقة غرب المنيا".