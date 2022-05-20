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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

طفرة في إنتاجية المحصول.. الزراعة : توريد 2.25 مليون طن قمح |فيديو

موسم القمح
موسم القمح

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن هناك طفرة كبيرة في مجال زراعة الأقماح في مصر، وهناك جهود مستمرة من الدولة لزيادات المساحات المنزرعة وزيادة الإنتاج، بالإضافة للمشروعات الضخمة التي تنفذها الدولة في جميع المجالات بمئات المليارات.

وأضاف محمد القرش، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن موسم الإنتاج الحالي من المواسم المميزة هذا العام، ورغم تأثير الظروف المناخية على بدء موسم الحصاد هذا العام، إلا أنه يسير بخطوات جيدة جدا.

وتابع أن الدولة تقدر تماما هذه الجهود خلال هذا الموسم الاستثنائي في حصاد القمح، نظرا للظروف التي يشهدها العالم بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية، مشيرا إلى أنه تم حتى الآن توريد 2.25 مليون طن.
 

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