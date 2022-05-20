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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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محمد موسى ينفرد بنشر وثيقة مسربة تكشف التحقيق مع 100 إخواني بالنمسا

الإعلامي محمد موسى
الإعلامي محمد موسى

انفرد الإعلامي محمد موسى، بنشر وثيقة مسربة تكشف التحقيق مع 100 إخواني إرهابي بالنمسا بتهم تتعلق بـ"عضوية منظمة إرهابية" و"تمويل الإرهاب".

وأشار محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، إلى أن تحقيقات النمسا ضد الجماعة الإرهابية بدأت في 2019 بتهم تمويل الإرهاب وغسل الأموال، لافتا إلى أن وزير الداخلية النمساوي، جيرهارد كيرنر، أرسل خطابا إلى البرلمان بتاريخ 22 أبريل الماضي، تضمن شرحا لوضعية التحقيقات الحالية، والتمسك بحماية التحقيق والإبقاء على سريته.

ولفت الإعلامي محمد موسى، إلى أن وزير الداخلية فجر مفاجأة، حيث كتب أن التحقيق في ملف الإخوان بدأ في أروقة الادعاء العام بجراتس، في 30 أغسطس 2019، أي قبل أشهر طويلة من المداهمات، بموجب المادة 278 ب (2) من القانون الجنائي، وأن الكشف العلني عن معلومات مفصلة عن مثل هذه التحقيقات الحساسة التي تعمل على مكافحة الإرهاب، من شأنه أن يتعارض مع المصالح الأمنية الخارجية والداخلية الرئيسية لجمهورية النمسا".
 

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