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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

إيمان أبوطالب: سمير صبري قالي قبل وفاته لما أكون كويس هصور معاكي

صدى البلد

كشفت الإعلامية إيمان أبو طالب، كواليس الساعات الأخيرة في حياة الراحل سمير صبري.

وقالت إيمان أبو طالب خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الباز ببرنامج "آخر النهار" المذاع عبر قناة "النهار": "كنت بصحبته من التاسعة ونصف وحتي الثانية صباحا".

وأوضحت أبو طالب: "بالأمس تلقيت منه اتصالا هاتفيا وطلب مني أن أذهب اليه للعب الكوتشينة، وبالفعل توجهت للفندق المقيم فيه بصحبة مجموعة من الأصدقاء للجلوس معه".

وأضافت: "تحدثت معه كثيرا وطلبت منه تصوير حلقة ولكنه قالي لي لما أكون كويس هصور معاكي.. اتكلمنا في كل حاجة وحكالي عن ذكرياته في العمل مع سماح أنور وأحمد عبد العزيز".

سماح انور إيمان أبو طالب اخر النهار سمير صبري محمد الباز قناة النهار

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