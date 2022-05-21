حرائق تلتهم الأخضر واليابس.. النار تلتهم 12 منزلا ومصنع فى عدة محافظات .. وخسارة 20 فدان من النخيل والزيتون في سيوة

السيطرة على حريق نشب في منزل بالقليوبية

حريق يلتهم 20 فدان بسيوة

إخماد حريق بمصنع الكبريت في المنوفية

مصرع شخص وإصابة آخر في حريق التهم 10 منازل بقنا

الحماية المدنية تسيطر على حريق في منزل بالإسكندرية

نشبت عدة حرائق في محافظات مختلفة اليوم الجمعة و التهمت الأخضر واليابس ما بين منازل ومزارع ومصانع ، ففي قنا لقى شخص مصرعه وأصيب آخر فى اندلاع حريق، اليوم الجمعة، فى 10 منازل وأحواش بنجع الميات التابع لقرية أبومناع شرق التابعة لمركز دشنا شمال المحافظة .

تلقى اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا ، إخطاراً من مركز شرطة دشنا ، يفيد نشوب حريق في عدد من المنازل بنجع الميات التابع لقرية أبومناع شرق.

نتج عن الحريق مصرع محمد أحمد 60 عاما، و إصابة محمد رمضان 40 عاما، وتلفيات بعدد من المنازل و الأحواش الملحقة بها.

فيما تمكنت قوات الحماية المدنية برئاسة العميد هانى الأتربى، مدير الإدارة بـ قنا ، من السيطرة على الحريق قبل أن يمتد إلى بقية المنازل المجاورة.

تحرر محضر بالواقعة و أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ومن قنا للشمال، اندلع بعد ظهر اليوم الجمعة حريق في إحدى مزارع النخيل والزيتون بقرية المرفقة بواحة سيوة وتسببت فى احتراق ما يقرب من 20 فدان من أشجار نخيل زيتون .



تلقت الحماية المدنية بمطروح بلاغًا من أهالي منطقة المراقي بواحة سيوة بنشوب حريق في إحدى مزارع النخيل والزيتون، وعلى الفور انتقلت سيارات الحماية المدنية بالتعاون مع الأهلى للسيطرة على الحريق .



وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق بعد أن التهم عدد من الأشجار النخيل بالمزرعة .

تمكنت قوات الحماية المدنية والإطفاء بمحافظة المنوفية من السيطرة علي حريق بمصنع الكبريت بمدينة قويسنا.

وتم الدفع بـ 4 سيارات إطفاء للسيطرة علي الحريق بمصنع الكبريت الذي يقع علي الطريق الزراعي بنطاق مركز قويسنا بجوار مصنع البرتقال.

وتم السيطرة علي الحريق وانتهت عمليات الإطفاء بدون وقوع اى ضحايا او إصابات.

ومن مطروح للقليوبية، سيطرت قوات الحماية المدنية على حريق، اندلع في منزل بقرية كفر منصور مركز طوخ.

وكان اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارا من العميد تامر موسى، مأمور مركز شرطة طوخ، يفيد بتلقيه بلاغا من النجدة، باندلاع حريق في منزل بقرية كفر منصور بالطابق الثالث.

وانتقل أحمد وزيري رئيس مدينة طوخ، وقوات الإطفاء، مصحوبن بسيارة إطفاء من كفر منصور، وسيارة إطفاء من بلتان.

وتبين أن المنزل الذي اندلعت به النيران، ملك المواطن جمال نعيم، وان النيران اندلعت بالدور الثالث، وتم السيطرة عليها دون وقوع أي خسائر بشرية، وحرر مضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

ومن القليوبية لعروس البحر ، حيث تمكنت الحماية المدنية في السيطرة على حريق نشب فى منزل قديم بمنطقة الورديان غربي الإسكندرية بدون إصابات.

بدأت الواقعة، عندما تلقى اللواء محمود ابو عمره مدير أمن الإسكندرية، بلاغًا في وجود حريق بشارع خفاجه بمنطقة الورديان غرب الإسكندرية وانتقلت سيارة الحماية المدنية وتم السيطرة على الحريق.

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وبالمعاينه تبين أن الحريق بسبب ماس كهربائى داخل المنزل وتم السيطرة على النيران لمنع انتشارها للمنازل المجاوره وتم تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة المختصة.