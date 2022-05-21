نايل تاكسي تخفض تذاكر الرحلات النيلية بممشى أهل مصر

أعلنت الإعلامية دينا عبد الكريم، في برنامجها التاسعة، المذاع عبر الأولى للتلفزيون المصري، مساء اليوم الجمعة، استجابة نايل تاكسي تخفيض تذاكر الرحلات النيلية بممشي أهل مصر.

وقال مجدي غالي رئيس مجلس إدارة شركة نايل تاكسي، إن هناك أكثر من رحلة وأكثر من عرض في نايل تاكسي، مضيفا أن رحلة الزمالك ب ١٠٠ جنيه للفرد الواحد وبمواعيد معينة.

وأضاف مجدي غالي رئيس مجلس إدارة شركة نايل تاكسي، أن قدمنا تطور كبير في مشروع نايل تاكسي، لافتا إلى أن عدد لدينا حاليا ١٣ مركب، ونعمل على مراكب صديقة للبيئة، ونعمل أيضا على مراكب أكبر بأسعار أرخص.

وتابع مجدي غالي رئيس مجلس إدارة شركة نايل تاكسي، أن نعنل على فكرة نقل المواطنين بين المحافظات خلال الفترة المقبلة، ومن حلوان الي القناطر الخيرية.