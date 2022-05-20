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إبراهيم عيسى ناعيا سمير صبري: مذيع مصر الأول وأحد مؤسسي الإعلام بها

ابراهيم عيسى
ابراهيم عيسى

عبر الإعلامي إبراهيم عيسى، عن حزنه على رحيل النجم الكبير سمير صبري، ونعاه قائلا: "سمير صبري من المؤسسين للإعلام المصري وهو حالة مصرية فريدة ومتفردة ولا يتمتع الكثير بما يمتلكه وهو كان مذيع عن حق الكلمة، وكان رجلا متنوعا ومتفردا ونجما فى كل موقع".

وأضاف الإعلامي إبراهيم عيسى، خلال برنامج "حديث القاهرة"، على قناة القاهرة والناس، أنه يجب عمل دراسات علمية عن رحلة نجاح سمير صبري خاصة وأنه نموذج لكل شخص يريد أن يكون مذيعا، لافتا إلى أن سمير صبري كان يحافظ على حياده تجاه كل الموضوعات والقضايا ويقدم الموضوعات ببساطة وخفة، ولم يكن يستعرض ثقافته ولا رأيه.

وتابع: "سمير صبري كان مذيع مصر الأول، وأجرى حوارات عظيمة مع نجوم مصر الكبار خلال فترة السبعينيات، وبدأ رحلة صعوده من الأدوار الصغيرة"، مشيرا إلى أن سمير صبري له أراء سياسية وازنة ومتزنة، وذات ثقل، من شخص قارئ وعالم.

 

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