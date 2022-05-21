احترس من أحلام الثراء السريع.. كيف تستثمر أموالك بشكل أمن وشرعي؟

خصصت الإعلامية دينا عبدالكريم، مقدمة برنامج التاسعة، المذاع عبر الأولى للتلفزيون المصري، مساء اليوم الجمعة، فقرة حملت عنوان "احترس من أحلام الثراء السريع.. كيف تستثمر أموالك بشكل شرعي وأمن.



وخلال الفقرة أكد الدكتور أحمد شوقي الخبير المصرفي، أن الدولة تمر بظروف استثنائية ويمر بها العالم في الأساس وهذه الظروف نتيجة للازمات المتلاحقة التي تضرب العالم خلال الفترة الأخيرة.



وأضاف أحمد شوقي، أنه يمكن الاستثمار في البنوك، ويوجد أكثر من ١٠٠ صندوق استثمار في الأسواق، لافتا إلى أن صناديق الاستثمار تحقق معدلات عائد كبيرة، ووصلت إلى ١٨٪ و ٢٠٪ أيضا.



من جانبه تابع مينا جمال باحث اقتصادي وخبير ضريبي، أن الدولة تقوم بعدة إجراءات لزيادة الإنتاج في قطاعات عدة ومنها الملابس والنسيج والبلاستيك وتقدم قروضا لهذه المشروعات في كل البنوك التي يشرف عليها البنك المركزي.

