وزارة الصحة السعودية: لم نسجل أي إصابة بـ جدري القرود في المملكة

أكدت وزارة الصحة السعودية أنها لم تسجل أي إصابة بجدري القرود في المملكة.

من جهة أخرى، أعلنت وزارة الصحة الفرنسية اكتشاف أول حالة يشتبه في إصابتها بفايروس جدري القرود على الأراضي الفرنسية (الخميس)، وأكد مسؤولو الصحة في إسبانيا اكتشاف 7 حالات، ورفع البرتغال عدد الحالات المؤكدة إلى 14 حالة مع انتشار المرض في أوروبا، بعد أن كان مقتصرًا على أفريقيا.

وتعقد منظمة الصحة العالمية اجتماعا طارئا حول تفشي الفيروس، ومن المقرر أن تجتمع المجموعة الاستشارية الفنية المعنية بمخاطر العدوى التي يمكن أن تتحول إلى أوبئة.

ويسبب جدري القرود؛ أعراض الحمى والطفح الجلدي، وهناك سلالتان رئيسيتان له، إحداهما سلالة الكونغو، وهي الأشد خطورة بنسبة وفيات تصل إلى 10%، وسلالة غرب أفريقيا بمعدل وفيات نحو 1%.