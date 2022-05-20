عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزارة الصحة السعودية: لم نسجل أي إصابة بـ جدري القرود في المملكة

السعودية
السعودية

أكدت وزارة الصحة السعودية أنها لم تسجل أي إصابة بجدري القرود في المملكة.

من جهة أخرى، أعلنت وزارة الصحة الفرنسية اكتشاف أول حالة يشتبه في إصابتها بفايروس جدري القرود على الأراضي الفرنسية (الخميس)، وأكد مسؤولو الصحة في إسبانيا اكتشاف 7 حالات، ورفع البرتغال عدد الحالات المؤكدة إلى 14 حالة مع انتشار المرض في أوروبا، بعد أن كان مقتصرًا على أفريقيا.

وتعقد منظمة الصحة العالمية اجتماعا طارئا حول تفشي الفيروس، ومن المقرر أن تجتمع المجموعة الاستشارية الفنية المعنية بمخاطر العدوى التي يمكن أن تتحول إلى أوبئة.

ويسبب جدري القرود؛ أعراض الحمى والطفح الجلدي، وهناك سلالتان رئيسيتان له، إحداهما سلالة الكونغو، وهي الأشد خطورة بنسبة وفيات تصل إلى 10%، وسلالة غرب أفريقيا بمعدل وفيات نحو 1%.

رعب يجتاح العالم بعد تفشي جدري القرود

إسرائيل تعلن تسجيل أول إصابة بمرض جدري القرود

السعودية إفريقيا البرتغال وزارة الصحة منظمة الصحة العالمية وزارة الصحة السعودية جدري القرود

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رعب يجتاح العالم بعد تفشي جدري القرود

الذهب يتراجع 30 جنيها في ختام تعاملات اليوم الجمعة

حالة الطقس.. كتلة هوائية باردة تضرب البلاد وأمطار خلال ساعات

المصل واللقاح: مصر خالية تماما من جدري القرود

استخراج موبايل من بطن شاب بمستشفى بنها الجامعي.. صور

تعرض محمد ممدوح لـ حادث

البنك المركزي يرفع أسعار الفائدة 2% للمرة الثانية على التوالي

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة 20-5-2022| شاهد

موضوعات متعلقة

جدري القرود.. نيجيريا أكثر دول العالم تسجيلا للإصابات وتصريح خطير من ألمانيا

باحثة من لندن: سرعة انتشار جدري القرود في دول العالم تثير القلق

ترشيحاتنا

ركلات الترجيح تحسم بطل الكونفيدرالية الإفريقية بين أورلاندو ونهضة بركان

سيدة تتعرى على السجادة الحمراء بمهرجان كان لتظهر جسدها المنقوش بعلم أوكرانيا

ظهر في بلد عربي وينتقل خلال العلاقات الجنسية|20 معلومة عن جدري القرود

سقوط فتاة ثلاثينية من الطابق الرابع في بورسعيد

عبد المنعم السيد: قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة يحفظ أموال المودعين

رئيس تيمور الشرقية يوجه ببحث مقترحات تعزيز التعاون الثنائى مع مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دقيقة حداد على روح سمير صبري ولمسة وفاء لفطوطة وزوجته بالكاثوليكي للسينما

مطالب بعلاجه على نفقة الدولة.. لماذا دخل الفنان عبد الرحمن أبو زهرة الرعاية المركزة للمرة الرابعة؟

إلهام شاهين بالأسود: صعقت بخبر رحيل سمير صبري

نجوم الفن يقفون دقيقة حدادا على روح سمير صبري في افتتاح الكاثوليكي .. صور

فيديو

هل يستجيب اتحاد الكرة لطلب الأهلي بإعادة مباراته مع البنك.. فيديو جراف

ساهانا.. القصة الكاملة لمصرع فنانة هندية شهيرة| فيديو جراف

تغير لون جلده ولا يتحرك.. تدهور الحالة الصحية لـ عمر البشير “فيديوجراف”

طفولة بائسة.. أسرار من حياة سمير صبري| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

في وداع مظفر النواب.. شاعر بحجم أمة ومعاناتها

كريمة أبو العينين

التدمير بالدراما

أحمد نجم

حوار وطني بفكر جديد

نجاة عبدالرحمن

الدين الإبراهيمي ودعوات التآخي

رانيا أبوالدهب

مقارنة بشرية

مني أحمد

الزعيم

غادة جابر

مصر السلام

جاسم مرزوق بودي

تعميم النموذج اللبناني

اﻟﻤﺰﻳﺪ