عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

فولكس فاجن توقع صفقة لتزويد ماهيندرا بمكونات كهربائية.. صور

صدى البلد

أعلنت فولكس فاجن وماهيندرا رسمياً عن اتفاقية جديدة موقعة بين الشركتين في 18 مايو ، والتي ستركز على التعاون في المستقبل في مجال السيارات الكهربائية، بموجب الصفقة الجديدة ، ستزود شركة صناعة السيارات ومقرها فولفسبورج الشركة المصنعة الهندية بمكونات كهربائية من منصة MEB وسيشمل التعاون مجموعة من الاتفاقيات الأخرى.

تقدر فولكس فاجن وماهيندرا أن المفاوضات ستنتهي وستكون متوافقة تمامًا مع القانون بحلول نهاية هذا العام عندما يجب الكشف عن التفاصيل الكاملة، ويأتي الهدف من الشراكة الجديدة هو إمداد السوق الهندي ببطاريات السيارات الكهربائية، وهو أحد أسواق السيارات الأسرع نموًا والأكثر أهمية في العالم ، مما يجعله عنصرًا رئيسيًا في تخفيض الضرر الناتج عن عوادم السيارات.

لا تتوفر المزيد من التفاصيل في الوقت الحالي، لكن فولكس فاجن تشير إلى أن بنية MEB مرنة للغاية وتسمح للشركات الأخرى ببناء سيارات كهربائية بسرعة وكفاءة نسبيًا من حيث الاستثمارات، وللتذكير أبرمت فولكس فاجن أيضًا اتفاقية مع شركة فورد لتوفير منصة MEB لسيارتين كهربائيتين (انظر الروابط ذات الصلة أدناه) والتي تم تأكيد أنها تأتي من اللون الأزرق البيضاوي خلال السنوات القليلة المقبلة.

قال توماس شمول الرئيس التنفيذي لقسم مكونات VAG ماهيندرا هي شركة رائدة في مجال التنقل الكهربائي في الهند وشريك رائع لمنصة MEB الكهربائية الخاصة بنا جنبًا إلى جنب مع ماهيندرا، نريد أن نساهم بشكل كبير في كهربة الهند، وهي سوق سيارات ضخم يتمتع بإمكانيات نمو هائلة وأهمية عالية لحماية المناخ."

تهيمن السيارات التي تعمل بالوقود على السوق الهندية حاليًا والتي تمثل جزءًا كبيرًا من حوالي ثلاثة ملايين من المبيعات السنوية للسيارات الجديدة، وبدءًا من عام 2035 ، تماشياً مع ما تريد أوروبا تحقيقه ، تريد الهند أن يكون لديها سيارات عديمة الانبعاثات فقط معروضة للبيع ، مما يعني أنه من المتوقع أن ينمو قطاع سيارات الركاب الكهربائية بشكل كبير في السنوات العشر المقبلة، وبحلول نهاية هذا العقد توقع متخصصو الصناعة أن أكثر من نصف السيارات الجديدة المباعة في البلاد ستكون كهربائية بالكامل.

فولكس فاجن MEB ماهيندرا سيارات اوروبا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يتراجع 30 جنيها في ختام تعاملات اليوم الجمعة

رعب يجتاح العالم بعد تفشي جدري القرود

ظهر في بلد عربي وينتقل خلال العلاقات الجنسية|20 معلومة عن جدري القرود

استخراج موبايل من بطن شاب بمستشفى بنها الجامعي.. صور

حالة الطقس.. كتلة هوائية باردة تضرب البلاد وأمطار خلال ساعات

المصل واللقاح: مصر خالية تماما من جدري القرود

البنك المركزي يرفع أسعار الفائدة 2% للمرة الثانية على التوالي

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة 20-5-2022| شاهد

موضوعات متعلقة

تعرف على أبرز عيوب ومشاكل السيارات الكهربائية

فورد 150F رابتور آر 2023 تزود بمحرك V8 بريداتور عالي الأداء.. صور

مواصفات السيارة الخارقة مرسيدس AMG One .. صور

نظرة شاملة على سيارة BMW M4 CSL الجديدة.. صور

الأغلى في التاريخ.. مرسيدس تبيع اولينهاوت SLR 300 بسعر جنوني | صور

فيراري SF90 تحصل على حزمة تعديلات خارقة من مانسوري.. صور

أسعار ومواصفات سيارات رولز رويس في السعودية.. صور

رغم التكاليف المتزايدة.. رينو ملتزمة بالسيارات الصديقة للبيئة.. صور

ترشيحاتنا

لم تذاع بعد .. تعرف على حلقات سجلها سمير صبري قبل وفاته

احترس من أحلام الثراء السريع.. كيف تستثمر أموالك بشكل أمن وشرعي؟

أفضل 5 أذكار بعد صلاة الفجر .. أوصى بها النبي ويغفلها كثيرون

سعر بيع وشراء الريال السعودي في مصر اليوم السبت 21-5-2022

إيسترن كومباني: لم يتواصل معنا أي مسئول برابطة الأندية لتأجيل مباراة الأهلي

صفقة انتقال حر.. مهيب عبد الهادي: بن شرقي يوقع للأهلي 3 سنوات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دقيقة حداد على روح سمير صبري ولمسة وفاء لفطوطة وزوجته بالكاثوليكي للسينما

مطالب بعلاجه على نفقة الدولة.. لماذا دخل الفنان عبد الرحمن أبو زهرة الرعاية المركزة للمرة الرابعة؟

إلهام شاهين بالأسود: صعقت بخبر رحيل سمير صبري

نجوم الفن يقفون دقيقة حدادا على روح سمير صبري في افتتاح الكاثوليكي .. صور

فيديو

هل يستجيب اتحاد الكرة لطلب الأهلي بإعادة مباراته مع البنك.. فيديو جراف

ساهانا.. القصة الكاملة لمصرع فنانة هندية شهيرة| فيديو جراف

تغير لون جلده ولا يتحرك.. تدهور الحالة الصحية لـ عمر البشير “فيديوجراف”

طفولة بائسة.. أسرار من حياة سمير صبري| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

في وداع مظفر النواب.. شاعر بحجم أمة ومعاناتها

كريمة أبو العينين

التدمير بالدراما

أحمد نجم

حوار وطني بفكر جديد

نجاة عبدالرحمن

الدين الإبراهيمي ودعوات التآخي

رانيا أبوالدهب

مقارنة بشرية

مني أحمد

الزعيم

غادة جابر

مصر السلام

جاسم مرزوق بودي

تعميم النموذج اللبناني

اﻟﻤﺰﻳﺪ