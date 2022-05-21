فولكس فاجن توقع صفقة لتزويد ماهيندرا بمكونات كهربائية.. صور

أعلنت فولكس فاجن وماهيندرا رسمياً عن اتفاقية جديدة موقعة بين الشركتين في 18 مايو ، والتي ستركز على التعاون في المستقبل في مجال السيارات الكهربائية، بموجب الصفقة الجديدة ، ستزود شركة صناعة السيارات ومقرها فولفسبورج الشركة المصنعة الهندية بمكونات كهربائية من منصة MEB وسيشمل التعاون مجموعة من الاتفاقيات الأخرى.

تقدر فولكس فاجن وماهيندرا أن المفاوضات ستنتهي وستكون متوافقة تمامًا مع القانون بحلول نهاية هذا العام عندما يجب الكشف عن التفاصيل الكاملة، ويأتي الهدف من الشراكة الجديدة هو إمداد السوق الهندي ببطاريات السيارات الكهربائية، وهو أحد أسواق السيارات الأسرع نموًا والأكثر أهمية في العالم ، مما يجعله عنصرًا رئيسيًا في تخفيض الضرر الناتج عن عوادم السيارات.

لا تتوفر المزيد من التفاصيل في الوقت الحالي، لكن فولكس فاجن تشير إلى أن بنية MEB مرنة للغاية وتسمح للشركات الأخرى ببناء سيارات كهربائية بسرعة وكفاءة نسبيًا من حيث الاستثمارات، وللتذكير أبرمت فولكس فاجن أيضًا اتفاقية مع شركة فورد لتوفير منصة MEB لسيارتين كهربائيتين (انظر الروابط ذات الصلة أدناه) والتي تم تأكيد أنها تأتي من اللون الأزرق البيضاوي خلال السنوات القليلة المقبلة.

قال توماس شمول الرئيس التنفيذي لقسم مكونات VAG ماهيندرا هي شركة رائدة في مجال التنقل الكهربائي في الهند وشريك رائع لمنصة MEB الكهربائية الخاصة بنا جنبًا إلى جنب مع ماهيندرا، نريد أن نساهم بشكل كبير في كهربة الهند، وهي سوق سيارات ضخم يتمتع بإمكانيات نمو هائلة وأهمية عالية لحماية المناخ."

تهيمن السيارات التي تعمل بالوقود على السوق الهندية حاليًا والتي تمثل جزءًا كبيرًا من حوالي ثلاثة ملايين من المبيعات السنوية للسيارات الجديدة، وبدءًا من عام 2035 ، تماشياً مع ما تريد أوروبا تحقيقه ، تريد الهند أن يكون لديها سيارات عديمة الانبعاثات فقط معروضة للبيع ، مما يعني أنه من المتوقع أن ينمو قطاع سيارات الركاب الكهربائية بشكل كبير في السنوات العشر المقبلة، وبحلول نهاية هذا العقد توقع متخصصو الصناعة أن أكثر من نصف السيارات الجديدة المباعة في البلاد ستكون كهربائية بالكامل.