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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تكنولوجيا

جوجل وآبل يطلقان مميزات مهمة لتسهيل الاستخدام لـ ذوي الهمم

جوجل وآبل يطلقان
جوجل وآبل يطلقان مميزات مهمة لذوي الهمم

قامت عدد من شركات التكنولوجيا على رأسها شركتى آبل وجوجل بإطلاق عدد من الميزات المهمة التى تسهل إمكانية الوصول لأجهزتها إلى ذوي الهمم والقدرات الخاصة وتسهل العثور عليها.

 

وبحسب موقع  Android Policeفإن شركة آبل سهلت الوصول لعدد كبير من الميزات الخاصة بها على هواتف آيفون وأجهزة آيباد و ماك من بينها ميزات Live Captions و Door Detection و Watch mirroring . 

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وأعلنت شركة جوجل أنها ستضيف علامات إمكانية الوصول إلى تطبيقات متجر Google Play ذات الصلة لتسهيل البحث واكتشاف والعثور على التطبيقات داخل المتجر، حيث ستؤهل العلامات التطبيقات ذوي القدرات الخاصة إلى عدة فئات بناءً على ما إذا كانت صديقة لقارئ الشاشة. 


وتهدف التسهيلات الجديدة التى قدمتها شركة جوجل إلى مساعدة في صعوبات التعلم ، أو توفر المساعدة البصرية والسمعية والحركية والتواصل الذي يمكن الوصول إليه.

 

وستظهر العلامات على شكل شرائح ضمن "حول هذا القسم" للتطبيق،  حيث سيؤدي النقر فوق العلامات إلى إظهار قائمة بالتطبيقات الأخرى التي تحملها ، مما يسمح للمستخدمين من ذوي الهمم والقدرات الخاصة بالعثور على المزيد من البرامج ذات الصلة بسهولة.

 

وتساعد الميزات الجديدة في تأهيل التطبيقات القيمة لمجموعة مستخدمين محددة، وسيأخذ تطبيق "المساعدة السمعية" التي توضح أنها مصممة بشكل أساسي للصم أو ضعاف السمع، وسيتم تسمية تطبيق تحويل النص إلى كلام أو تطبيق التكبير باسم "المساعدة البصرية" ، مما يعني أنه مخصص للأشخاص المكفوفين أوالذين يعانون من ضعف في الرؤية.  

 

وتعمل جوجل أيضًا على المزيد من ميزات إمكانية الوصول ، بما في ذلك القدرة على إضافة نص بديل إلى الصور المرسلة عبر Gmail بحيث يمكن قراءتها بصوت عالٍ بواسطة برامج قراءة الشاشة والدعم الأصلي لقراءة برايل في نظامها التشغيلى الأحدث  Android 13.
 

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