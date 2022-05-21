مادلين طبر: سجلت حلقة مع سمير صبري قبل وفاته ولن تذاع بعد

كشفت الفنانة مادلين طبر عبر صفحتها الشخصية على موقع الصوروالفيديوهات الشهير “إنستجرام”، عن آخر لقاء جمعها بالفنان سمير صبري .

حيث قالت مادلين طبر: من كام يوم اتصل بي أ.سمير صبري من نمرة المخرج الإذاعي محمد تركي مخرج برنامجه الإذاعي، واتاني صوته ممازحا متعافيا.

وتابعت مادلين طبر : قلت له واحشني وهاجيلك. انت لسه في المستشفى بالمعادى اللي زرتك فيها.من اسبوع.؟ ، أجابني، حاليا انا بفندق وعايزك معايا بإدارة مهرجان انا بنظمه،،هنعمله في اسكندريه،،

اما دلوقتى فانا، محتاجك لنص ساعه تكوني معايا بلقاء اذاعي على الموبايل جهزي نفسك.. أجبته تحت امرك استاذي.



وأضافت طبر.. أصر مدير السوشيال ميديا في شركة ريكورد مصطفى الكدش أن يصور جزء من حوارنا وهانزل الفيديو القيم، حيث يظهر صوت أ.سمير من الناحيه التانيه بوضوح".

واستكملت مادلين طبر: وبدأ الحوار الممتع مع المثقف الطيب الجدع الاعلامي والفنان والإنسان الاستاذ سمير صبري.. وبكده يبقى اخر حوار لي معاه قبل أن توافيه المنيه.وحلقتي لم تذع بعد، هيصعب علي قوى لما يذيعوا حلقتي اني اسمعها ، سنشتاق لطاقتك الإيجابية،وفنك،وثقافتك ،وداعا العزيز سمير صبري ، الله يرحمك وداعا يا صديقي.