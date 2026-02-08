قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

تعليم الإسكندرية: انتظام الدراسة في الفصل الدراسي الثاني دون شكاوى

جولة تفقدية بمدارس الإسكندرية
جولة تفقدية بمدارس الإسكندرية
أحمد بسيوني

أكد الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، انتظام العملية التعليمية مع بداية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي دون شكاوى.

جاء ذلك خلال جولة أبوزيد لمتابعة انتظام الدراسة بعدد من مدارس المحافظة، والتي بدأها بمتابعة مدرسة السيرة الحسنة الإعدادية بنات بإدارة شرق التعليمية، وذلك بحضور جلال عيد مدير عام إدارة شرق.

وأشاد مدير المديرية بانضباط العملية التعليمية، وحسن سير الدراسة، والالتزام الإداري، مؤكدًا على أهمية المتابعة اليومية للحضور والغياب، وتوفير بيئة تعليمية آمنة ومحفزة للطالبات، كما تابع موقف استلام الكتب الدراسية، مؤكدًا انتظام عملية الاستلام والتوزيع وعدم وجود أي معوقات تعوق تسليم الكتب للطالبات، مع التشديد على استمرار المتابعة اليومية.

وفي سياق متصل، قام مدير المديرية بمتابعة مدرسة طه حسين الثانوية بنات بإدارة شرق التعليمية، حيث أثنى على انتظام العملية التعليمية، ومتابعة تنفيذ الجداول المدرسية، وتفعيل الأنشطة التربوية، وتابع موقف توزيع الكتب الدراسية، مؤكدًا عدم وجود أي معوقات، وانتظام العمل بما يحقق صالح العملية التعليمية، مشددًا على ضرورة الالتزام بالحضور اليومي والانضباط المدرسي، والدقة في تفعيل سجل الغياب.

وفي ختام جولته، وجَّه مدير المديرية رسالة للطالبات، حثَّهن فيها على الالتزام بالحضور اليومي، والاجتهاد في التحصيل الدراسي، والمشاركة الإيجابية في الأنشطة التربوية، مؤكدًا أن العلم هو الطريق لبناء المستقبل، وأن الدولة لا تدخر جهدًا في توفير بيئة تعليمية داعمة تساعدهن على التفوق والتميّز.

يأتي هذا في ضوء توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وأحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، بمتابعة انتظام العملية التعليمية مع بداية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي.


 

الاسكندرية جولة تفقدية مدارس الإسكندرية شكاوى الفصل الدراسي الثاني

