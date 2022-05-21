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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

نزيف على الأسفلت.. مصرع أسرة بأكملها في حادث انقلاب توك توك بالشرقية

سيارة اسعاف
سيارة اسعاف

لقيت أسرة بأكملها مصرعها، اثر حادث إنقلاب توك توك بمركز ومدينة فاقوس التابعة لمحافظة الشرقية.

كان قد استقبل مستشفي فاقوس العام جثة رجل وزوجته وطلفين، إثر حادث انقلاب توك توك على الطريق الرئيسى ، الحسينية-فاقوس  وتوفيت الأسرة بأكملها فى الساعات الأولى من صباح اليوم.

تلقت الأجهزة الأمنية بمركز ومدينة  فاقوس بمحافظة الشرقية بلاغا بمصرع رجل وزوجته وطلفيهم، اثر حادث انقلاب توك توك أمام عزبة راتب بكفر عمار على الطريق الرئيسى، الحسينية-فاقوس العام.

على الفور وجهت الأجهزة الأمنية فور ورود بلاغ لمركز شرطة  فاقوس بسرعة التحرك ،   وبإجراء التحريات الأولية تبين أن الزوج وزوجته وطفليهم الذي لقي مصرعهم من  سكان مدينة الديدامون التابعة لمركز فاقوس.

تم نقل الجثامين إلى مستشفى فاقوس العام كما تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتحرير محضر.

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