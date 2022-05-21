حكومة لبنان توافق على خطة التعافي المالي ..3 قتلى في هجوم صاروخي استهدف جنوب دمشق.. والجيش الروسي يعلن تحرير مصنع آزوفستال في ماريوبول .. أبرز اهتمامات صحف الكويت

وزير الإسكان المصري: الشراكة مع البنك الدولي ساهمت في هيكلة وتطوير قطاع مياه الشرب والصرف الصحي

استشهاد فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في جنين

الرئيس الفرنسي وولي العهد السعودي يحثان لبنان على إجراء "إصلاحات هيكلية"

قيس سعيّد يكلف أستاذ قانون برئاسة هيئة لإعداد دستور جديد لتونس

أمريكا تدعو لتشكيل حكومة لبنانية قادرة على إنقاذ الاقتصاد

الحكومة اللبنانية توافق على خطة التعافي المالي

الجيش الروسي يعلن "تحريرا كاملا" لمصنع آزوفستال في ماريوبول

أوكرانيا تقترح إبرام اتفاقية دولية للحصول على تعويضات من روسيا

سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم السبت، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات المهمة التي تخص الشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.

وقالت صحيفة "الأنباء" إن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المصري، عاصم الجزار، أكد أن الشراكة مع البنك الدولي في تنفيذ برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة في المناطق الريفية، وغيره من المشروعات، ساهمت كثيرا في إعادة هيكلة وتطوير قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، ما أدى إلى تحقيق طفرة غير مسبوقة في تنفيذ المشروعات، والإدارة الجيدة للاستثمارات والبنية التحتية لقطاع المرافق بما يضمن تحقيق الاستدامة، والتوجه لإشراك القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات المياه والصرف، ولاسيما مشروعات تحلية مياه البحر.

على الصعيد الإقليمي والعربي، ذكرت "الراي" أن وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت، اليوم السبت، استشهاد شاب فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي الذي اقتحم مخيم جنين بالضفة الغربية، كما أصيب عدد آخر من الفلسطينيين بجراح متفاوتة نتيجة الاشتباكات التي وقعت في المخيم.

وقالت "الجريدة" إن وزارة الدفاع السورية أعلنت أن هجومًا إسرائيليًا استهدف ريف العاصمة دمشق، ما أسفر عن مقتل 3 أشخاص ووقوع خسائر مادية شديدة، فيما أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان إن الهجوم استهدف قواعد للجيش السوري ومليشيات إيرانية في ريف دمشق.

وأشارت "القبس" إلى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، كررا دعوتهما خلال اتصال هاتفي، أمس الجمعة إلى القيام بـ"إصلاحات هيكلية" في لبنان، في ختام الانتخابات البرلمانية التي نظمت، الأحد، في هذا البلد، مؤكدان "رغبتهما بمواصلة التنسيق بينهما لدعم الشعب اللبناني".

في السياق ذاته، نقلت "الأنباء" عن المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس قوله إن الولايات المتحدة رحبت بإجراء انتخابات نيابية في لبنان "بدون حادث أمني كبير"، ودعت الطبقة السياسية إلى أن تشكل سريعا حكومة قادرة على إنقاذ الاقتصاد وإعادة الثقة في هذا البلد الذي يشهد أزمة غير مسبوقة.

وذكرت "الراي" أن مجلس الوزراء اللبناني أقر خطة طال انتظارها للتعافي المالي في أخر جلسة، وذلك بعد 3 سنوات من الأزمة المالية في البلاد.

وتشمل الإصلاحات الواردة في خارطة الطريق خططا لإعادة هيكلة القطاع المصرفي وإعادة بعض مدخرات المودعين بالعملة الصعبة، وهي ضمن إجراءات أساسية لإفراج صندوق النقد الدولي عن تمويل مطلوب. وتقول خطة التعافي المالي إن الحكومة ستقوم بإلغاء جزء كبير من التزامات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية تجاه المصارف التجارية.

وأفادت "الوطن" بأن الرئيس التونسي قيس سعيد كلف استاذ القانون الصادق بلعيد برئاسة لجنة استشارية مكلفة بصياغة مشروع دستور جديد لتونس لتأسيس "جمهورية جديدة" مستبعدا الأحزاب السياسية من إعادة هيكلة النظام السياسي.

وعرض الرئيس سعيد أمس الخميس، على مجلس الوزراء الذي ترأسه، مرسومًا رئاسيا ينص على تأسيس الهيئة، مؤكدًا على أنه تم منذ مدة الإعداد لهذا المرسوم في إطار الديمقراطية، مضيفًا أن "عملية وضع الدساتير تنقسم إلى مرحلتين وهما مرحلة الإعداد ومرحلة الإقرار".

دوليًا، قالت "الوطن" إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عين، كاثرين كولونا سفيرة فرنسا الحالية لدى بريطانيا وزيرة للخارجية، في إطار إصلاح حكومي بعد إعادة انتخابه في أبريل، فيما أعلن أن وزير المالية والاقتصاد الحالي برونو لو مير، ووزير الداخلية جيرالد دارمانان، سيحتفظان بمنصبيهما.

وأفادت "الأنباء" بأن الجيش الروسي أعلن أنه حرر بالكامل مجمع آزوفستال الصناعي في مدينة ماريوبول الاستراتيجية بجنوب شرق أوكرانيا، وذلك بعد استسلام آخر الجنود الأوكرانيين الذين كانوا داخله، مؤكدًا أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تبلغ من وزير الدفاع سيرجي شويجو "انتهاء عملية التحرير الكامل لمجمع (آزوفستال) ومدينة ماريوبول".

وقالت "الجريدة" إن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي طالب إبرام اتفاقية رسمية مع حلفاء بلاده للحصول على تعويضات من روسيا عن الأضرار التي تسببت بها قواتها خلال الحرب.

وأوضح زيلينسكي، الذي يقول إن روسيا تحاول تدمير أكبر قدر ممكن من البنية التحتية لأوكرانيا، أن اتفاقية بهذا الشأن ستوضح أن الدول التي تخطط لأعمال عدوانية سيتعين عليها دفع ثمن أفعالها.