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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

اللهم بارك.. خالد عليش يحتفل بخطوبة شقيقه طارق

خطوبة شقيق خالد عليش
خطوبة شقيق خالد عليش

نشر المذيع والفنان خالد عليش، عدة صور له عبر حسابه الرسمي بتطبيق انستجرام، من خطوبة شقيقه طارق، الذي أقيم ليلة أمس الجمعة 20 مايو، بحضور الأهل والأصدقاء. 

وحرص خالد عليش على تهنئة شقيقه طارق بخطوبته، وعلق قائلا: «خطوبة طارق أخويا، اللهم بارك»، وظهر في الصور حفل الخطوبة الذي أقيم في إطار عائلي ضيق. 

أزمة خالد عليش وطليقته 

قبل أشهر قليلة، عادت أزمة الفنان خالد عليش وطليقته ميما الشامي للظهور مرة اخرى بعد ان قام عليش بنشر بوست عبر حسابه يهاجم طليقته التي قامت بالرد عليه .
ويرصد صدى البلد القصة الكاملة للأزمة :


خالد عليش : مفتقد ابتسامه ابنتي

كتب خالد عليش عبر حسابه بموقع Instgram حيث كتب: "في موقف حصل في اخر 2015 عمري ما انساه كنت راكن عربيتي في مكان وكنت داخل مستشفى بخلص فيها ورق في مصر الجديدة خرجت لقيت الونش شال العربية وداها مكان تاني ودمر الكبوت من قدام وحك العربية من معظم الأماكن".

وذكر: "كنت راجع البيت مش طايق نفسي حرفيا بس أول ما فتحت باب الشقة ميما بصلتي وهي صغنونة كده وابتسمتلي أول ابتسامة مباشرة ليا فضحكتلها أنا كمان ونسيت كل اللي مضايقني".

واستكمل: "أكتر حاجة مفتقدها هيما الابتسامة البريئة دي وحضنها الدافي بصوابعها الصغنونة قبل النوم، ربنا يجمعني بيكي على خير دايما ويوفقني في أي قرار يخصك".

 

طليقة خالد عليش ترد :

وكتبت ميما الشامي عبر خاصية ستوري حسابها بموقع التواصل الاجتماعي Instgram: "للأسف أنا بقالي فترة بيتم استغلال اسمي واسم بنتي في حروب وتريندات مالناش دعوة بيها وكنت ماسكة نفسي عن عدم الرد مهما حصل.. وأنا هرد على نقطة إنه بيصدر للإعلام إن البنت ممنوعة منه وهو هيموت ويشوفها، ومش هتكلم عن أي حاجة تانية، وده عشان عمري ما هبدأ بالكلام عن أي حاجة غير لو اضطريت زي دلوقتي".

وأضافت: "للأسف وبشهادة كل الناس اللي حواليا، الأب اللي عمال يتكلم عن محكمة الأسرة وحق الأب في رؤية بنته وكذا نقطة ومعايا الورق الرسمي لكل كلمة".

وتابعت: "اتركوني أعيش في سلام وهدوء أنا وبنتي وأمي ومش عايزة أي حاجة لأن أنا لست بالذكاء الكافي للتحدث في السوشيال ميديا، ومبعرفش ألعب ألاعيبها خالص وممكن أكون بعك".


ميما الشامي : مش عاوزة حد يضغط عليا

بعد الطلاق الرسمي اتفقنا على رؤية البنت وكان بيشوفها بانتظام وبشهادة كل الناس وبشهادة المدرسة، وفجأة في عيد ميلاد البنت عرفت إن فيه قضية مرفوعة من شهر 12، ومكنش معايا أي محامي لأني تنازلت عن كل القواضي مقابل قضية جنائية كان رفعها عليا».

وأضافت، «الأمور وصلت لأنه بيتكلم مع أمهات أصحاب ميما في المدرسة وبلاقي ناس قاعدة بنتكلم معايا وعلى بنتي في أدق التفاصيل، وأتمنى عدم الضغط عليا بسبب الصور في أي حاجة تخص ميما عشان بلاش اضطر أرد».

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