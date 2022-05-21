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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الرئيس السيسى : لوعدد السكان 50 مليون كان انتاجنا هيكفى احتياجتنا

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى ، إنه لايوجد على أى مسطح للمليون فدان منزل واحد وعندما نختار نبنى منشآت للمواطنين سنختارها على أراضى  غير صالحة بالمطلق للزراعة وتكون أرض صخرية.


وأضاف  " السيسى " خلال  كلمته بافتتاح مشروع مستقبل مصر : أنه نتيجة ممارسات خلال الخمسين عام الماضية نضطر لزيادة الانتاج لمواجهة النمو السكانى يتطلب زيادة الإنتاج قائلا " لو كان عدد السكان 40 أو 50 مليون كان انتاجنا من الزراعة كان هيكفى احتياجتنا  ومش هنشترى حاجة من بره لكن حجم النمو السكانى لا يتناسب مع حجم النمو اللى تقوم به الدولة وحصل عجز وفجوة وكان تكاليف ده ضخمة لان مفيش بديل تانى ويخلق فرص عمل واختارنا بنى سويف والمنيا لأن الدراسات قالت ان هذه المناطق من أكثر المحافظات احتياجا وتوفير فرص عمل وتصنيع زراعى والاستفادة منه  " .

يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم، السبت، مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي.
 

الرئيس عبد الفتاح السيسي مشروع مستقبل مصر بني سويف الدراسات مشروع مستقبل

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