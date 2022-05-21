فرجاني ساسي يغلق ملف العودة لـ الزمالك .. تفاصيل

كشف مصدر مقرب من التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط فريق الدحيل القطري عن غلق اللاعب لملف عودته لصفوف الزمالك في الموسم الجديد.

واستقر اللاعب على الاستمرار مع النادي القطري في ظل تمسك هرنان كريسبو المدير الفني الجديد بخدماته وانه أصبح يعتمد عليه بصورة أساسية.

يأتي ذلك في الوقت الذي تقدم فيه مسؤولو نادي الزمالك باستئناف للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ضد الحكم الصادر للتونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق السابق ولاعب الدحيل القطري بأحقيته في الحصول على 650 ألف يورو من القلعة البيضاء.

ويأتي قرار الزمالك بالاستئناف ضد الحكم الصادر للاعب بعد تعذر التوصل لاتفاق تسوية مع اللاعب بشأن مستحقاته لدى النادي.

وكان اللاعب سبق وتقدم بشكوى رسميه ضد القلعة البيضاء للمطالبة بالحصول على مستحقاته بعد رحيله عن النادي بداعي انتهاء عقده قبل نهاية الموسم الجاري