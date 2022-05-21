برلماني: مشروع مستقبل مصر يساهم فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الإستراتيجية

قال النائب محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعى يساهم فى مواجهة التحديات الطارئة التى نتجت عن التغيرات الاقليمية والعالمية، وخطوة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتى خلال الفترة المقبلة خاصة المحاصيل الإستراتيجية.

وأكد عضو مجلس النواب، أن هذا المشروع نقلة كبيرة فى القطاع الزراعى وبيعمل على تقليل نسبة العجز بنسبة كبيرة للغاية، حتى أن عملية استيراد السكر تنتهى بحلول عام 2024، بالإضافة لسلع أخرى ستقل تدريجيا ومنها نسبة كبيرة سيتم الاكتفاء الذاتى فيها بحلول عام 2024، مؤكدا أن الدولة المصرية تمتلك مقومات كبيرة فى قطاع الزراعة وما يشهده القطاع من طفرة كبيرة يؤتى ثماره خلال الفترة المقبلة.

وأكد عضو النواب، أن المشروع يساهم بقوة أيضا فى تقليل الاعتماد على عملية الاستيراد فى مجال الحبوب وبنسب متفاوتة فى كل سلعة، وذلك قبل أن تتحرك الدولة فى مسار مشروع مستقبل مصر وتوشكى وغيرها من المشاريع العاملة فى القطاع الزراعى، وخلال الفترة المقبلة ستكون هناك نقلة كبيرة فى القطاع الزراعى وسيكون هناك تحقيق اكتفاء ذاتى تدريجيا من الحبوب.