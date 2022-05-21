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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

بالحجاب والسبحة.. الحزن يخيم على ميرفت أمين في جنازة سمير صبري

ميرفت أمين
ميرفت أمين

ظهرت الفنانة ميرفت أمين، في جنازة الفنان سمير صبري ظهر اليوم السبت بمسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد. 

 

وبدت على الفنانة ميرفت أمين، علامات الحزن خلال جنازة سمير صبري، وظهرت مرتدية حجاب وجلباب أسود اللون، وممسكة سبحة في يدها خلال لحظات تشييع الجثمان. 

ميرفت أمين

حياة سمير صبري 

ولد سمير صبري في 27 ديسمبر عام 1936، وعمل في بداياته مذيعا في الإذاعة الإنجليزية ثم اتجه إلى التمثيل والغناء. 

له العديد من الأفلام المصرية التي قام بتمثيلها منذ بداية مسيرته الفنية في الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي. 

مثّل عدداً من أفلامه مع الفنان عادل إمام كفيلم “البحث عن فضيحة” بطولة ميرفت أمين، ومن مسلسلاته “حضرة المتهم أبي” الذي تم إنتاجه عام 2006، وكذلك “قضية رأي عام” بطولة يسرا ولقاء الخميسي.

 

مشوار سمير صبري 

استمرت مسيرة الفنان سمير صبرى الفنية لأكثر من 60 عامًا، شارك خلالها في حوالي 140 فيلمًا، منها: "من غير ميعاد، اللص والكلاب، زقاق المدق، المتمردة، الحسناء والطلبة، لعبة الحب والجواز، حكاية نص الليل، سؤال في الحب، بنت اسمها محمود، المذنبون، وبالوالدين إحسانا، لا يا من كنت حبيبي، عالم عيال عيال، جحيم تحت الماء 1 و 2، السلخانة، وآخر أفلامه "محمد حسين" في 2019"، وغيرها من الأفلام التي شارك في إنتاجها وإخراجها، بالإضافة إلى اتجاهه لمجال الغناء وتقديم البرامج الإذاعية والتلفزيونية.

 

وفاة سمير صبري

توفى صباح الجمعة 20 مايو، الفنان الكبير سمير صبرى داخل أحد فنادق القاهرة، وجاءت وفاته بعد صراع مع مرض القلب.

ورقد الفنان الكبير سمير صبرى داخل أحد مستشفيات منطقة المهندسين خلال منتصف فبراير الماضى، حيث أكد المقربون منه أنه يعاني من مشكلة فى الصمام "الميترالي"، وأجرى وقتها قسطرة في القلب.

وكان آخر لقاء للفنان الكبير سمير صبري في مسلسل "فلانتينو" مع الزعيم عادل إمام، والذي عرض خلال موسم دراما رمضان قبل الماضي، كما شارك خلال الأعوام القليلة الماضية.

وكشف الفنان سمير صبري قبل رحيله أنه فقد جزءا كبيرا من أمواله بسبب مرضه طوال السنوات الماضية.

وقال سمير صبري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “90 دقيقة” المذاع على قناة “المحور” قبل رحيله بأسابيع، إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بنقله إلى أحد مستشفيات القوات المسلحة أثلج صدره وساهم في رفع حالته المعنوية.

 

عزاء سمير صبري

قررت أسرة الراحل سمير صبري إقامه عزاء النجم الراحل بمسجد الشرطة بالشيخ زايد يوم الاثنين المقبل.

وكشف الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن جنازة الفنان الراحل سمير صبري ستشيع اليوم، السبت، بعد صلاة الظهر من مسجد الشرطة بالشيخ زايد على أن يتم دفنه في مدينة الإسكندرية.

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