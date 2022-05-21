زفاف المستشار محمد بهجت وكيل نيابة أبشواي على رضوى الطوخي

احتفل المستشار بهجت أحمد مساء أمس الجمعة، بزفاف نجله المستشار محمد بهجت وكيل النائب العام بنيابة أبشواى في الفيوم، علي الأستاذة رضوى الطوخي نجلة الأستاذ سعيد الطوخي، وسط أجواء من الفرحة لأصدقاء وأقارب العروسين.
وحضر الحفل، كوكبة من الحضور والإعلاميين على رأسهم الأستاذ أحمد صبري رئيس تحرير موقع صدى البلد، وشقيق العروس حاتم الطوخي مسئول الدعم الفنى بموقع صدى البلد، والصحفى أحمد رجب، والعديد من أصدقاء العروسين.
وتقدم أحمد صبري رئيس تحرير موقع صدى البلد، بأجمل التهاني القلبية للعروسين بمناسبة الزواج السعيد، متمنيًا لهما دوام الود والمحبة وأن يجمع الله بينهما في خير.