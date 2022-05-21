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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بعد ضبط تاجر أسلحة بسوهاج.. السجن المؤبد أقسى عقوبة وفقا للقانون

أسلحة نارية
أسلحة نارية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما ضبط تجار وحائزي الأسلحة والذخائر غير المرخصة.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة اتجار (صاحب محل أسلحة وذخائر ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة مركز شرطة جرجا بسوهاج) فى الأسلحة النارية والذخائر دون ترخيص وإدارة المحل المشار إليه كورشة للإصلاح والتعديل.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطنى – الأمن العام) وبالاشتراك مع قطاع الأمن المركزي ومديرية أمن سوهاج تم استهدافه وأمكن ضبطه داخل المحل الخاص به، وبحوزته: (2 طبنجة معدلة – 30 خزينة مختلفة – 44 طبنجة صوت – 1495 طلقة صوت – 3 رشاش صوت – 94 قطعة من أجزاء الأسلحة المختلفة "منزلق – ماسورة – مقبض"– أدوات تعديل وإصلاح "مناشير – البنس – المفكات – الزرديات" – 2 هاتف محمول).

وبمواجهته بالتحريات ووقائع الضبط؛ أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وإدارة المحل الخاص به كورشة لتعديل وإصلاح الأسلحة النارية دون ترخيص، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة حيازة الأسلحة النارية دون ترخيص

وضع قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 المعدل وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1610 لسنة 2015، عقوبات رادعة بشأن حيازة وتجارة الأسلحة.

وعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيها ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل.

وتصل العقوبة للسجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق والبنادق ذاتية التعمير، كما تصل إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات، بالإضافة للسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه لحيازة ذخائر الأسلحة المنصوص عليها.

وعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على 500 جنيه كل من أتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء، وتكون العقوبة السجن وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من أتجر أو استورد أو صنع أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن أو بماسورة مصقولة من الداخل، وتصل العقوبة إلى السجن المشدد إذا كان السلاح من المسدسات فردية الإطلاق، والسجن المؤبد إذا كان السلاح البنادق المششخنة ذات التعمير اليدوى والتى تطلق طلقة طلقة، والمدافع والمدافع الرشاشة والبنادق المششخنة النصف آلية والآلية سريعة الطلقات والمسدسات سريعة الطلقات.

وزارة الداخلية الأسلحة عقوبة حيازة الأسلحة النارية بدون ترخيص قانون الأسلحة والذخائر رئيس مجلس الوزراء

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