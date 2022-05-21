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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اكتشاف أول حالة يشتبه بإصابتها بـ جدرى القرود في سويسرا

جدري القرود
جدري القرود

أعلنت السلطات الصحية في سويسرا، اليوم السبت، اكتشاف أول حالة يشتبه في إصابتها بجدري القرود.

وكان المدير الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية أمس الجمعة، قال إنه قلق من أن انتشار مرض جدري القردة يمكن أن يتسارع في المنطقة الأوروبية، حيث يتجمع الناس في الحفلات والمهرجانات خلال أشهر الصيف.

وأضاف المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لأوروبا هانز كلوج في بيان “مع دخولنا موسم الصيف في المنطقة الأوروبية ، مع التجمعات الجماهيرية والمهرجانات والحفلات، يساورني القلق من تسارع انتقال العدوى، حيث إن الحالات التي يتم الكشف عنها حاليًا هي من بين من يمارسون نشاطًا جنسيًا ، والأعراض غير مألوفة للكثيرين”.

وقالت السلطات البريطانية، الخميس، إنها طعمت بعض العاملين في مجال الرعاية الصحية وغيرهم من "المعرضين لخطر الإصابة بـ جدري القرود بلقاح الجدري".

وفيما وصفته ألمانيا بأكبر تفش للمرض في أوروبا إلى الآن، تأكدت الآن إصابات في خمس دول على الأقل هي بريطانيا وإسبانيا والبرتغال وألمانيا وإيطاليا فضلا عن الولايات المتحدة وكندا وأستراليا.

من جانبه قال الجهاز الطبي في القوات المسلحة الألمانية التي رصدت حالتها الأولى في البلاد اليوم الجمعة: "في وجود عدة حالات مؤكدة في المملكة المتحدة وإسبانيا والبرتغال، هذا هو أكبر وأوسع تفش لجدري القرود في أوروبا إلى الآن".

منظمة الصحة العالمية الرعاية الصحية الولايات المتحدة انتشار جدري القرود سويسرا

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