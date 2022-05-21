استعداداً لمباراة أسوان.. المثلوثي يواصل برنامجه التأهيلي والعلاجي

واصل حمزة المثلوثي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك البرنامج التأهيلي والعلاجي ، الموضوع له وذلك على هامش مران اليوم، الذي أقيم بملعب عبداللطيف أبو رجيلة استعدادا لمباراة أسوان المقبلة في الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر الموسم الماضي.

ويعاني المثلوثي من إصابة عبارة عن التواء في الكاحل تعرض لها خلال مباراة طلائع الجيش الأخيرة في الدوري، ويؤدي اللاعب التدريبات التأهيلية والعلاجية تحت إشراف الجهاز الطبي.

ويواصل الزمالك تدريباته استعدادا للقاء أسوان المقرر له بعد غد الإثنين في نصف نهائي كأس مصر للموسم الماضي.