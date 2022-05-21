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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فويجت يعقد اجتماعا بالفيديو للاعبي سلة الزمالك قبل التدريب في رواندا

سلة الزمالك
سلة الزمالك

يعقد  الأمريكي ويل فويجت المدير الفني للفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك اجتماعا بالڤيديو اليوم السبت قبل خوض الفريق مواجهة سلاك الغيني غدا الأحد في ربع نهائي بطولة أفريقيا التي تقام حاليا في رواندا.

ومن المقرر أن يذهب الفريق لخوض التدريب الأساسي بعد اجتماع الفيديو تحضيرا لمباراة الغد مع الفريق الغيني.. حيث يشهد تدريب اليوم عملية الإحماء ثم تدريبات تصويبية ومهارية.. ثم مراجعة على الخطط الدفاعية المناسبة لمباراة الغد ومراجعة الخطط الهجومية الخاصة بالفريق ثم عمل تقسيمة صغيرة للاعبين.

جدير بالذكر أن جميع لاعبي الفريق بحالة جيدة باستثناء النيچيري آيك الذي يعاني منذ فترة من كدمة في الركبة ومن المنتظر مشاركته في جزء من التدريب اليوم.

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