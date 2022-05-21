إيبوكا يقود هجوم انبي في مواجهة الأهلي بالدوري

أعلن حلمي طولان، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي، تشكيل فريقه لمباراة نظيره الأهلي في بطولة الدوري الممتاز.

وتقام مباراة الأهلي وإنبي، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب المقاولون العرب، في اللقاء المؤجل من الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل إنبي لمباراة الأهلي على النحو التالي:-

محمود جاد، علي فوزي، إبراهيم يحيى، محمد حامد، مصطفى شلبي، صلاح ريكو، خالد رضا، جون إيبوكا، مصطفى دويدار، مصطفى شكشك، زياد كمال.

ويجلس على دكة البدلاء كلًا من: محمد البلعوطي، مؤمن راضي، محمد إسماعيل، إبراهيم القاضي، محمد شريف حتحوت، مصطفى جمال، عمر عدلي، دينو بيتر، عبد الرحمن عماد.