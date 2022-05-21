بشعار من أجل السلام.. بدء فعاليات مهرجان الطبول الدولي

بدأ في الساعات الماضية حفل افتتاح الدورة التاسعة من مهرجان الطبول الدولي والفنون التراثية بمسرح بئر يوسف بالقلعة، والذى تستمر فعالياته حتى يوم 28 مايو، تحت شعار "حوار الطبول من أجل السلام".

وعرض برنامج صباح البلد، المذاع على فضائية صدى البلد، تقريراً عن مؤتمر تحضير المهرجان الدولى للطبول للفنون التراثية.

وأعلن الفنان انتصار عبد الفتاح رئيس ومؤسس المهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية، اختيار دولة تونس لتكون ضيف شرف الدورة التاسعة من المهرجان، والتي تقام تحت شعار "حوار الطبول من أجل السلام"،

وكان قد أعرب عبد الفتاح -خلال مؤتمر صحفي عقده مساء أمس الأحد الماضي، بالمجلس الأعلى للثقافة للإعلان عن تفاصيل الدورة التاسعة للمهرجان- عن سعادته بارتفاع عدد الفرق المشاركة في دورة المهرجان لهذا العام، والتي يبلغ عددها حوالي 43 فرقة متنوعة، منها فرق أعلنت مشاركتها في المهرجان أو فرق بعض الجاليات المقيمة في مصر لتقديم تراث بلادها، إلى جانب فرق وزارة الثقافة وفرق وزارة الشباب والرياضة والفرق المصرية المستقلة من بورسعيد وسيناء والسويس والإسكندرية.