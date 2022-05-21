السبع: مصر تستورد سيارات بـ مليار ونصف دولار

قال علاء السبع، عضو مجلس إدارة شعبة السيارات، إن 100 ألف سيارة هو متوسط استيراد مصر للسيارات سنويًا.

وقال السبع خلال حواره مع برنامج " آخر النهار"، المذاع عبر قناة “النهار”، المصانع الخارجية أخبرت وكلاء استيراد السيارات بوقف الإنتاج لمصر ثلاث أشهر بسبب تأخر إرسال الاعتمادات المالية.

ماركات السيارات

وأشار عضو مجلس إدارة شعبة السيارات إلى أن العديد من ماركات السيارات أوقفت التصنيع بالنسبة لمصر، لافتا إلى أن مصر تستورد سيارات بـ حوالى مليار ونصف دولار.

وعن قرار البنك المركزى، برفع أسعار الفائدة، أكد أنه قرار له إيجابياته بشأن كبح جماح التضخم فى مصر.