أخبار التعليم .. طلاب شعبة العلاقات العامة والإعلام جامعة حلوان يعرضون أفكارا إبداعية بمشروعات التخرج .. التعليم : امتحانات الدبلومات الفنية هادئة ولا معوقات أمام الطلاب

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

نظمت كلية الآداب جامعة حلوان برئاسة الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة، حفل مشروعات التخرج لطلاب قسم الاعلام جامعة حلوان شعبة العلاقات العامة والاعلام تحت إشراف الدكتورة مها حسنى عميد كلية الآداب والدكتورة سحر فاروق الصادق رئيس قسم الإعلام.

اختتمت اليوم نهائيات خماسي كرة القدم للطلاب ضمن دورة الشهيد الرفاعي التاسعة والأربعين، والتي نظمها الاتحاد الرياضي المصري للجامعات بالتعاون مع جامعة كفرالشيخ، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس الاتحاد الرياضي المصري للجامعات وبريادة الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفرالشيخ و الدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والأستاذ الدكتور محمد صبحي حسنين نائب رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات.

أدى طلاب شهادة إتمام الدراسة للدبلومات الفنية (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي)، اليوم، الامتحانات العملية والمعملية والتقييم النهائي، كلٌ في تخصصه، لنهاية العام الدراسي 2021/2022.

تحرص جامعة حلوان على تنظيم العديد من الأنشطة الرياضية والندوات الثقافية والعلمية والبرامج التدريبية، ضمن الأنشطة الطلابية للعام الجامعي ٢٠٢١ - ٢٠٢٢، وذلك حرصا من الجامعة على تنمية قدرات الطلاب البدنية والعقلية، واكتشاف المواهب الخاصة بهم، والترفيه عنهم في فترة الدراسة.

نظّمت كلية التجارة وإدارة الأعمال جامعة حلوان مهرجانا رياضيا للفتيات ضمن خطة الأنشطة الرياضية للعام الدراسي للحرص علي الاهتمام بالمواهب الرياضية للفتيات والعمل علي تنمية مهاراتهم، وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بأعمال رئيس الجامعة وبرعاية الدكتورة أماني فاخر عميد كلية التجارة جامعة حلوان و بالتعاون مع إدارة رعاية شباب الجامعة واتحاد الطلاب وأسرة من أجل مصر بالصالة المغطاة.