يسرا ناعية سمير صبري : حالة نادرة لن تتكرر.. وموسوعة فنية كبيرة|فيديو

نعت الفنانة يسرا رحيل الفنان سمير صبري قائلة : " كان صديق وعشرة عمر ومواقفه شاهدة في كل المحن ماثر فينا رحيله جامد وكفاية إبتسامته طول الوقت رغم مرضه ومكنش عاوزنا نسيبه ومهما حصل كان عاوزنا معاه وحواليه رغم إجهاده" .

وتابعت خلال مداخلة عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: كان حالة نادرة وكفاية ثقافته وجدعنته وكان موسوعة في حد ذاته كان حافظ كل الافلام عربي وأجنبي.. الرجل ده كان شيء عظيم".

واصلت: إحنا قصرنا في حقه كفنانين كان ممكن ياخد أدوار في حياتنا أكتر بكتير من كده ومش قصدي التمثيل رجل له خصوصية أنيق السلوك والأخلاق" وأكملت: مش هيتكرر".

وعن أهم الأفلام التي جمعتهما ولا تنساها قالت: اشتغلنا كتير أوي وأهم الأفلام منزل العائلة المسمومة وهو من عرفني على حسن الإمام وعملنا حاجات كتيرة جداً وعشنا سوياً في لندن لمدة ستة أشهر لمسلسل لم يعرض".

أكملت: شخص جميل بنضحك وإحنا بنتكلم عنه حتى لو تعب عشان ابتسامته لا تغادره وكان سعيد باهتمام الرئيس له".